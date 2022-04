Ryssland bekräftar: Ryska flaggskeppet har sjunkit

Det ryska flaggskeppet Moskva har sjunkit, bekräftar Ryssland. Det beskrivs som en "gigantisk prestigeförlust" för Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tackar sina landsmän som nu stått emot 50 dagar av krig. – Ni har alla blivit hjältar, säger han.

Uppgifterna om att krigsfartyget sjunkit kommer från ryska försvarsdepartementet och citeras av flera internationella medier.

"När (fartyget) bogserades mot en hamn fick fartyget slagsida på grund av skador i skrovet sedan en eld brutit ut då ammunition exploderat" skriver den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tass, som uppger att uppgiften kommer från försvarsdepartementet.

"Det rådde kraftig sjö, vilket gjorde att fartyget sjönk."

Ukraina hävdar att ukrainska styrkor attackerat krigsfartyget Moskva med hjälp av den inhemska sjömålsroboten Neptune i onsdags kväll, enligt Odessas guvernör Maksym Martjenko.

Ukraina kommenterar på engelska fartyget Moskvas förlisning på Twitter: "Ryskt krigsskepp – vad sänker du? ("Russan warship, what are you sinking?")

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon säger i ett uttalande att sänkandet av krigsfartyget "är ett kraftigt slag" för den ryska flottan.

– Fartyget hade betydelse i (ryska) försöken att ha någon slags dominans i Svarta havet. Detta kommer att påverka Rysslands förmåga, säger Pentagons talesperson John Kirby till CNN.

Rysk militär sade initialt att fartyget "skadats svårt" av brand, men hävdade att stridsfartyget inte blivit beskjutet. Branden skulle ha uppstått i ett ammunitionsförråd, enligt Ryssland.

Fartyget har en avgörande strategisk funktion som kommunikationscentral för den ryska Svarta havsflottan, och har dessutom ett viktigt symbolvärde för rysk militär.

En gigantisk prestigeförlust för Ryssland. Så beskriver Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, händelsen.

– Det här var Svartahavsflottans flaggskepp. Det är fullt möjligt att det är som ukrainarna säger att de träffat Moskva med en sjömålsrobot, eller så har ryssarna råkat ut för en olycka. Oavsett vad orsaken är till att skeppet har sjunkit så det är en gigantisk prestigeförlust för Ryssland, säger han.

– Den här typen av olyckor är dock väldigt sällsynta. Att en brand skulle orsaka att ett sådant här stort fartyg sjunker känns närmast osannolikt, lägger han till.

Moskva är ett 186 meter långt fartyg, 500 man starkt och utrustat med 19 sjömålsrobotar och ett dussintals kryssningsrobotar, vilket innebär att händelsen också innebär en stor förmågeförlust för Ryssland.

– Det är ett luftförsvars- och sjömålsfartyg som i första hand ska kunna luftförsvara ett område och en förutsättning för att ryssarna ska kunna röra sig fritt i Svarta havet. Nu har den här förmågan försvunnit och det är ett stort avbräck. Inte bara för Svarta havsflottan utan för ryska flottan i stort så är det här en anmärkningsvärd förlust, säger Joakim Paasikivi.

Att Ryssland skulle erkänna att man blivit beskjutna med de här förödande konsekvenserna håller inte Paasikivi för särskilt troligt.

– I synnerhet inte nu när fartyget har sjunkit. Det skulle ju behövas en undersökning av skrovet för att få reda på vad som hänt. Men om det nu stämmer att det var ukrainarna skulle det kunna komma fram någon form av indicier, exempelvis satellitbilder eller en film från avskjutningen som är tidsstämplad.

– Det återstår att se, men att Ukraina i alla fall teoretisk har förmågan det är alldeles klart i och med att de har sin egentillverkade sjömålsrobot Neptune, säger Joakim Paasikivi.

I det parallella propagandakriget från Moskva påstår rysk militär att man kontrollerar hamnstaden Mariupol, som tidigare belägrats och näst intill totalförstörts av ryska styrkor. Kiev svarar att ukrainska styrkor finns kvar i staden och bekämpar de ryska styrkorna.

I en intervju med brittiska BBC säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att västländer omedelbart borde sluta att handla med rysk energi. Länder som handlar med rysk olja "tjänar sina pengar med andra människors blod". Presidenten säger också att Ukraina "behöver fler vapen snabbare" från väst.

Rysslands president Vladimir Putin säger i sin tur att råvaruhandeln ska inriktas österut, mot länder i Asien.

Stridslinjerna på de olika fronterna i östra Ukraina förstärks av landets militär, samtidigt som Ryssland samlar styrkor för troliga attacker i Donbassregionen.

Moskva anklagar Ukraina för att attackera två ryska byar med helikoptrar och granateld, och att byarna evakuerats. Uppgifterna dementeras av Ukraina.

Byarna ska ligga en mil från gränsen till Ukraina och ansvarig rysk myndighet säger att sju civila skadats.