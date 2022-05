Rysk bombning av skola – runt 60 befaras döda

Upp emot 60 människor kan ha dödats i den ryska attacken mot en skolbyggnad i en by i östra Ukraina. Räddningspersonal söker efter överlevande i de pyrande ruinerna efter skolan som användes som skyddsrum. Det ryska bombardemanget av platser i östra och södra Ukraina fortsätter.

Attacken mot skolan i byn Bilohorivka i Luhanskregionen i östra Ukraina skedde på lördagskvällen och bilder från platsen visar att endast rykande ruiner återstår.

Omkring 90 personer sägs ha befunnit sig i byggnaden för att söka skydd. Kvarlevor av åtminstone två personer har hittats så här långt, medan närmare 30 personer sägs ha kommit därifrån levande.

"Med största sannolikhet är alla 60 personer som finns under rasmassorna nu döda", skriver den ukrainska regionens guvernör Serhij Hajdaj på Telegram.

Enligt Ukraina användes skolbyggnadens källare som ett skyddsrum. Enligt guvernör Hajdaj hade en annan byggnad i området använts som skyddsrum fram tills dess den förstördes. Då uppges skolan ha varit den enda skyddade platsen som återstod i byn.

– Nästan hela byn hade sökt skydd, alla som inte har evakuerat, säger Hajdaj enligt CNN.

Två pojkar, 11 och 14 år gamla, har därtill dödats av rysk beskjutning i orten Pryvillya, strax norr om Bilohorivka, enligt den ukrainske guvernören.

Sedan den misslyckade offensiven mot den ukrainska huvudstaden Kiev har Ryssland retirerat i norra Ukraina och de senaste veckorna riktat in sig på östra Ukraina och landområden längs med Svartahavskusten.

Under natten mot söndag ljöd flyglarmen återigen över hamnstaden Odessa, som ligger i södra Ukraina, nordväst om den sedan tidigare annekterade Krimhalvön. Under lördagen uppgavs sex ryska kryssningsrobotar ha slagit ned i miljonstaden, varpå tjock svart rök syntes stiga därifrån.

Under söndagen ljöd ytterligare explosioner i Odessa, men det har ännu inte redogjorts närmare för dem. Ett utegångsförbud råder i staden fram till tisdag morgon.

Ryssland har sedan tidigare tagit kontroll över staden Cherson, som ligger mellan Krimhalvön och Odessa. Det har även skett strider i och kring staden Mykolajiv, som också ligger på vägen västerut.

Ukraina och analytiker har varnat för att Ryssland planerar att erövra landområden längs med havet ända bort till Moldavien. Där finns sedan många år den ryska utbrytarrepubliken Transnistrien, där ryskstödda styrkor sägs ha ökat sin beredskap.

På den östra sidan av Ukraina har Ryssland i det närmaste tagit kontroll över en kustkorridor mellan Krim och Ryssland, med en sista ukrainsk utpost: stålverket Azovstal i staden Mariupol, där ett par tusen ukrainska soldater uppges hålla ut.

I nordost ser ukrainska styrkor ut att avancera och ta tillbaka flera områden. En motoffensiv kan under de kommande dagarna leda till att de ryska styrkorna trycks tillbaka såpass långt att storstaden Charkiv hamnar utom räckhåll för ryskt artilleri, enligt den Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

På den så kallade Ormön i Svarta havet – där ett ryskt krigsfartyg nekades tillträde i början av kriget med de sedermera bevingade orden "Dra åt helvete, ryskt krigsfartyg" – har det skett explosioner som fått rökpelare att stiga mot himlen, vilket syns på satellitbilder. Den ukrainska militären säger sig ha anfallit ryska posteringar på ön, dödat ett antal ryska soldater och förstört flera mindre fartyg och en helikopter.

Ryssland säger tvärtom att två ukrainska flygplan och en helikopter har skjutits ned. Uppgifterna är svåra för utomstående att verifiera.