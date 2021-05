Ryanair märker av lyftet

Det blev som väntat en rejäl förlust för Ryanair det gångna räkenskapsåret som avslutades i mars. Med 80 procent färre flygningar i pandemins spår landade förlusten på 815 miljoner euro.

Antalet passagerare under året rasade till 27,5 miljoner, från 149 miljoner året före. Bolagsledningen upprepar tidigare bedömning om att under innevarande räkenskapsår kunna nå den nedre nivån i intervallet 80 till 120 miljoner passagerare. Och att uppgången redan har inletts. Enligt vd Michael O'Leary har antalet bokningar nu ökat till runt 1,5 miljoner per vecka, från cirka en halv miljon i början av april.