Ryan Adams tar bladet från munnen efter trakasseri-anklagelser

Det har varit relativt tyst från artisten Ryan Adams efter att han tidigare i år anklagades av flera kvinnor för trakasserier.

Under helgen gjorde han dock sina första inlägg på sociala medier sedan februari, vilket uppmärksammas av Pitchfork.

"Jag har mycket att säga. Och det ska jag göra. Snart. Eftersom sanningen spelar roll", skriver han på Twitter och Instagram.

Adams lade bland annat också ut en snutt från sin låt I'm Sorry and I Love You, som var planerad att finnas med på hans skiva Big Colors. Albumet släpptes dock aldrig, på grund av anklagelserna mot musikern.

Det var i en New York Times-artikel i februari som sju kvinnor – bland annat hans exfru Mandy Moore – berättade om Ryan Adams manipulativa beteende och sexuella trakasserier. Artisten bad om ursäkt, men påpekade också att mycket av det han anklagades för var felaktigt.