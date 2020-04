Rusning till Kulturfondens och Konstsamfundets coronabidrag – mer pengar delas ut

Kulturfonden och Konstsamfundet delar ut ytterligare 300 000 euro genom den gemensamma bidragsformen Kultur under tiden. Den gemensamma potten är nu uppe i totalt 700 000 euro.

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet meddelade i mars att man lanserar en ny bidragsform för att rädda bland annat konstnärer och kulturarbetare som påverkas negativt av coronaepidemin.

Nu delar de ut ytterligare 300 000 euro genom den gemensamma bidragsformen Kultur under tiden. Totalt är potten uppe i 700 000 euro.

Hittills har nästan hela beloppet på 400 000 euro delats ut bland dem som lämnade in sin ansökan under de tre första veckorna av ansökningstiden i mars-april. 480 ansökningar lämnades in och den totala ansökta summan är över 3,2 miljoner euro.

"Vi fick hundratals ansökningar om bidrag för bra projekt. Många kulturproffs är i en otroligt knepig situation, men har samtidigt visat prov på kreativitet och driftighet. Den extra finansieringen kommer väl till pass", säger Sören Lillkung, Kulturfondens vd, i pressmeddelandet.

"Då vi i mars tog det första beslutet om finansieringen var vi medvetna om att det sannolikt handlade om en första rat. Nu när vi sett nivån på alla projektplaner är vi redo att satsa mer", fortsätter Stefan Björkman, Konstsamfundets vd, i pressmeddelandet.

Ansökningarna behandlas efterhand och många har redan fått besked. Alla beviljade bidrag publiceras vecka 18 på kulturfondens webbsida.