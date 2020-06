Rusning efter nya pass – flera veckors kö till polisen

Efter coronautbrottet i våras tvingades finländarna lägga sina reseplaner på is. Väldigt få ansökte om nya pass. Men det förändrades som i ett trollslag då reserestriktionerna luckrades upp. Nu kan man tvingas vänta i flera veckor för att få tid till passbokningen.

I vissa fall går det att beställa ett nytt pass helt elektroniskt, men ibland krävs att man besöker polisstationen för att lämna in passansökan. Till exempel minderåriga måste varje gång de ska få nytt pass, visa upp sig hos polisen för identifikation.

Då gränserna stängdes i mars och flygen och passagerarfärjorna slutade gå, lät många finländare sina pass förfalla eftersom det inte fanns någon användning för passen.

Men så fort regeringen började luckra upp reserekommendationerna började nya passansökningar rassla in i polisens system.

Regeringen har redan för en dryg vecka sedan öppnat gränsen för resor till Danmark, Norge och Island, samt till Estland, Lettland och Litauen.

Tidigare i veckan meddelade regeringen att den från och med den 13 juli dessutom kan komma att luckra upp restriktionerna för ytterligare nio Schengenländer och tre länder utanför Schengenområdet. Det avgörande beslutet tas den 10 juli förutsatt att andelen nya coronasmittade i de här länderna ligger under 8 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Helsingforspolisen har satt in extra handläggningstider nästa vecka, men i Esbo och Vanda är nästa lediga passtid först under andra halvan i juli. Det råder också kö för att lämna in passansökan på till exempel polisstationerna i Borgå och Kyrkslätt.

En tidsbokning i förväg är dock inget tvång. Man kan också uppsöka polisstationen och ta ett könummer på plats och ställe. Vill du undvika att köa länge lönar det sig för det mesta att vara på plats strax innan polisstationen öppnar för att försäkra dig om en låg könummer och kort väntetid.

En del brukar resonera att det är bättre att vänta tills morgonrusningen har lättat och väljer i stället att besöka polisstationen lite senare på dagen. Men det lönar sig sällan, upplyser en passtjänsteman som HBL har talat med. Mitt på dagen tar nämligen tjänstemännen lunchrast och då är det betydligt färre personer som tar emot ansökningarna vilket resulterar i längre kötid.

För att garantera social distansering är bara varannan stol i bruk i väntsalen hos polisen. Där har man också ställt fram handdesinfektionsmedel för att hindra smittspridning.