I novembermörkret ruskar Kammarmusikfestivalen Rusk i Jakobstad om publiken med nya musikaliska upplevelser. – En viktig del med Rusk är att publiken ska få uppleva musik som de inte visste att de tycker om, säger festivalens konstnärliga ledare Anna-Maria Helsing.

På tisdag inleds kammarmusikfestivalen Rusk i Jakobstad. Temat för årets festival är Less is more – more or less. Festivalens konstnärliga ledare Anna-Maria Helsing förklarar vad som ligger bakom tema...