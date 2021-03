Rumänsk vinst i Berlin

Det blev Rumänien som tog hem Guldbjörnen vid årets filmfestival i Berlin. Bad luck banging or loony porn heter filmen som regisserats av Radu Jude.

Stora jurypriset gick till Wheel of fortune and fantasy från Japan, regisserad av Ryusuke Hanaguchi. Jurypriset gick till den tyska Mr Machmann and his class, regisserad av Maria Speth.

Priset för bästa regi gick till Denes Nage för Natural light.

I år delade festivalen inte ut olika priser för manlig och kvinnlig skådespelare utan slog ihop dem till ett för bästa skådespelare. Maren Eggert vann för huvudrollen i den tyska I'm your man. Bästa birollsskådespelare blev Lilla Kislinger i den ungerska Forest – I see you everywhere.

Bästa manuspriset gick till Hong Sangsoo för Introduction, och priset för "enastående artistiskt bidrag" gick till Alonso Ruizpalacios för A cop movie.

Årets Berlinale var helt digital. Det är tänkt att de vinnande filmerna ska visas för publik i Berlin i början av januari.