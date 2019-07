Roy Andersson tävlar i Venedig

Den svenske regissören Roy Anderssons nya film "Om det oändliga" får världspremiär och tävlar på årets filmfestival i Venedig."Venedig är världens äldsta filmfestival, det är en tradition som jag är stolt att ingå i. Det här är min sjätte långfilm, jag tror att det är den bästa", säger Roy Andersson.

För fem år sedan blev Roy Andersson förste svensk att vinna Guldlejonet på filmfestivalen i Venedig för filmen "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron". Nu har han en ny chans med filmen "Om det oändliga" som ingår i årets huvudtävlan.

Den nya filmen utspelar sig på olika platser i historien och kretsar kring vitt skilda människor, bland annat ska publiken få stifta bekantskap med Adolf Hitler och fursten Ivan den förskräcklige.

"Jag vill betona skönheten i att vara människa, att vara levande, och för att visa det behövs en kontrast, att också visa den fula sidan. Filmen handlar om oändligheten av spår av vår existens", säger Andersson i ett pressmeddelande.

Även skådespelaren Stellan Skarsgård är aktuell på festivalen med dramat "The painted bird" av den tjeckiske regissören Václav Marhoul. Filmen, som också ingår i huvudtävlan, handlar om en judisk flyktingpojke under andra världskriget. Bland Skarsgårds motspelare märks bland andra Harvey Keitel och Udo Kier.

Öppnar festivalen gör "The truth" av den prisbelönte regissören Hirokazu Kore-eda med Catherine Deneuve, Ethan Hawke och Juliette Binoche i huvudrollerna. Andra filmer som visas är bland annat Netflix-filmen "The king" med Thimothée Chalamet, "Marriage story" av Noah Baumbach och rymddramat "Ad astra" med Brad Pitt i huvudrollen. Avslutar gör "The burnt orange heresy" av Giuseppe Capotandi med Mick Jagger och Claes Bang ("The square") i rollistan.