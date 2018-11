Route One i Kalifornien öppnades igen

Slingrande serpentinvägar längs kusten har gjort vägen till en klassisk "roadtrip strip". Bild: Per Erik Tell

Det heter Stilla Havet, men visar allt som oftast upp en allt annat än stilla sida. Det är rått, vått, vilt och mäktigt. Bild: Per Erik Tell

Solvang är en dansk enklav i Kalifornien, där Dannebrogen vajar i varje kvarter. Bild: Per Erik Tell

Boulder Creek – en vildavästernstad i Santa Cruz County. Bild: Per Erik Tell

Route One går över den berömda Golden Gatebron i San Francisco. Bild: Per Erik Tell