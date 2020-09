Ronnie Rahkas nya album tar avstamp i hans egna erfarenheter – ”För mig är improvisation nyckeln”

Helsingforsmusikern Ronnie Rahka balanserar mellan konsten och plikterna. Nu kommer hans nya album, Turning the Tide.

Hälften fakta, hälften fiktion. Det är så Helsingforsmusikern Ronnie Rahka beskriver låttexterna på sitt första soloalbum, Turning the Tide, som nu finnspå Spotify, Itunes, Apple Music, Google Play och en rad andra streaming-tjänster.

– Ta till exempel låten Before The Women. Det är delvis en slags självbetraktelse kring tiden innan kvinnorna kom med i bilden. Då kunde man gå hur man ville och spela precis så mycket man ville, numera är det inte så enkelt, säger Rahka, när vi träffas på ett kafé i hans hemkvarter i Tölö i Helsingfors.

I vardagen är han en gift tvåbarnsfar som jobbar som revisor på Pricewaterhouse Coopers. Sonen från det första äktenskapet är redan sjutton medan dottern från det andra är bara fyra. Innan familjen återvände till Finland jobbade han flera år i Storbritannien, där han också tog en examen på University of Exeter.

På fritiden är han rockmusiker.

– Ett annat exempel är låten Nostrand Avenue. Den skrev jag tillsammans med musikern Fredrik Löf efter att både han och jag besökt några bekanta i New York, men vid olika tidpunkter. Det handlar om de intryck vi fick under våra resor. Sex av nio låtar på albumet är skrivna tillsammans med honom.

Rahka har spelat gitarr sedan barndomen. Det första albumet som gjorde ett riktigt stort intryck på honom var Appetite for Destruction av Guns N' Roses.

– Jag lyssnade på albumet på stereon och spelade gitarr till låtarna. För att få rätt sound måste jag vrida upp volymen på min lilla förstärkare till max. En gång då jag spelade på en söndag kom det ett klagomål från grannarna, men då sa min pappa att vi struntar i det eftersom det ändå var dagtid, säger Rahka.

Andra artister och grupper som varit viktiga för honom under åren är Metallica och Eagles. Dessutom lyfter han fram Joe Walshs album But Seriously, Folks… och Pink Floyds dito The Division Bell.

– För närvarande lyssnar jag på Ozzy Osbournes senaste album Ordinary Man. Det är väldigt bra. Ett annat album som jag lyssnat mycket på under den senaste tiden är Slashs senaste, Living the Dream.

Sitt eget album beskriver Rahka som country rock. På albumet medverkar trummisarna Joel Jaakkola och Kari Paavola, basisten Ville Sielunahjo, sonen Elvis Rahka på keyboard och Johnny Hensel på orgel. Dessutom medverkar samarbetspartnern Löf på gitarr. Masteringen är gjord av Kristoffer Dahlström.

– Jag har släppt några av låtarna tidigare i singelformat, men nu har de blivit mixade på nytt och de låter mycket bättre.

Dessutom har Rahka varit gästande musiker bland annat på Löfs och Hiltunens progg-band Velvet Desperados album Grasping for Breath.

Arbetet med albumet har upptagit Rahkas kvällar under flera års tid. Som småbarnsförälder och heltidsarbetande kostymnisse – Rahka är glad över att han under coronaepidemin inte behövt gå klädd i kostym utan kunnat sitta hemma i t-shirt och ha distansmöten – har största delen av arbetet ägt rum om kvällarna.

– För mig är improvisation nyckeln till att skriva låtar. De bästa idéerna kommer spontant. Jag sitter hemma och spelar in olika snuttar som jag sedan lyssnar på och utvecklar. Digitaliseringen har gjort det mycket lättare. Jag kan spela in samma sak femtio gånger om jag vill.

Som självständig artist har Rahka inget stort skivbolag som backar upp honom, vilket innebär att det blir mera jobb med att fixa spelningar och annat tillhörande. Det gör han genom sitt eget skivbolag, Paranorm Records Ab.

– Jag gillar att spela på pubar och andra tillställningar, men på sistone har jag haft fullt upp med albumet och min dotter.

Det är med henne han ska tillbringa veckoslutet då frun är på ett två dagars yoga-läger.

– Vi har inga särskilda planer, jag tror vi går till lekparken, säger han.