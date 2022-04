Ronaldos utbrott efter förlusten utreds

Cristiano Ronaldo slog en telefon ur en supporters hand när han lämnade planen efter Manchester Uniteds förlust mot Everton.

Efter 0–1-förlusten mot Everton har incidenten fångats på film – nu vädjar polisen i Liverpool efter vittnen.

– När spelarna lämnade planen vid 14.30, rapporterades det att en pojke blev överfallen av en i bortalaget när de lämnade planen. Utredningar pågår och poliser arbetar för närvarande med Evertons fotbollsklubb för att granska CCTV-filmer (video) och genomför omfattande vittnesundersökningar för att fastställa om ett brott har ägt rum, säger en Merseyside-polis.

I ett inlägg på Instagram under lördagen bad Ronaldo om ursäkt.

"Jag skulle vilja be om ursäkt för mitt utbrott, och om möjligt, skulle jag vilja bjuda in den här supportern att se en match på Old Trafford som ett tecken på fair-play och sportsmannaanda".

Manchester United ligger på sjunde plats i tabellen och är sex poäng bakom de fyra Champions League-platserna.