Roma kvällens stora vinnare vid Golden Globes – Bohemian Rhapsody bästa drama

Värdparet Sandra Oh och Andy Samberg. Oh fick även kliva upp på scenen i form av pristagare, då hon vann priset för bästa kvinnliga skådespelare i en drama-serie, för Killing Eve Bild: TT/AP/Paul Drinkwater

Netflixs mexikanska drama "Roma" blev en av de stora vinnarna vid nattens Golden Globe-gala, där Lady Gaga glittrade mest.Glenn Close vann pris som bästa kvinnliga skådespelare för sin roll i "The Wife".

Golden Globe-galan inleddes relativt snällt av värdparet Sandra Oh och Andy Samberg, som skämtade om att de var de enda två skådespelarna i Hollywood som aldrig gjort något opassande, och att de därför fick leda galan. Sedan sade de att en lycklig i publiken skulle få äran att leda Oscarsgalan, en pik till filmgalan som fortfarande inte har någon värd, sedan Kevin Hart dragit sig ur.

Oh skämtade att Crazy Rich Asians är den första Hollywoodfilmen med en asiatisk-amerikansk person i huvudrollen sedan Ghost In The Shell och Aloha, där Scarlett Johansson respektive Emma Stone spelade personer med asiatisk bakgrund, vilket kritiserades för så kallad whitewashing.

– Förlåt, ropade Emma Stone från publikplats.

Att galan tagit åt sig av den senaste kritiken mot bristande inkludering i Hollywood var tydligt, med flera ickevita presentatörer och pristagare.

Trots allt lyste det igenom att Golden Globe är en betydligt mer lättsam gala än Oscarsgalan. Maya Rudolph friade till sin komikerkollega Amy Poehler i samband med att de två delade ut pris, och Christian Bale hade en något oväntad person han ville tacka:

– Tack satan, för att du inspirerat mig till hur jag ska spela den här rollen (USA:s förre vicepresident Dick Cheney), sade han när han tog emot priset som bästa manliga skådespelare i en musikal- eller komedifilm för rollen i "Vice".

Metoo-rörelsen, som svept över Hollywood, märktes också under galan.

– Du krävde allt av mig utom sex, precis som det ska vara i den här industrin, sade Patricia Clarkson när hon riktade ett tack till Sharp Objects-regissören Jean-Marc Vallée när hon tog emot priset som bästa kvinnliga biroll i en serie, tv-serie eller tv-film.

Amy Adams fick dock ingen Golden Globe för sin insats i samma serie. Priset för bästa kvinnliga skådespelare i en begränsad tv-serie gick i stället till Patricia Arquette för Escape at Dannemora. Adams fick heller inte pris som bästa kvinnliga birollsinnehavare i Vice, den statyetten gick till Regina King för If Beale Street Could Talk.

Sandra Oh fick även kliva upp på scenen i form av pristagare, då hon vann priset för bästa kvinnliga skådespelare i en drama-serie, för Killing Eve, hennes andra statyett i karriären.

En av de som glittrade mest på galan i Los Angeles var Lady Gaga, som både delade ut pris tillsammans med Bradley Cooper och fick ta emot ett pris för bästa originalsång i en spelfilm för låten Shallow i A Star Is Born. Lady Gaga bar ett halsband med 300 diamanter, enligt The Hollywood Reporter värt mer än fem miljoner dollar (motsvarande 4,4 miljoner euro).

– Eftersom det här är ett så speciellt tillfälle – hennes första större gala för säsongen – så ville vi ha juveler och en klänning som kompletterar varandra, säger Gagas stylist Tom Eerebout till tidningen.

Enligt AFP påminde halsbandet om ett som Judy Harland bar i 1954 års version av En stjärna är född, en förlaga till den film som Lady Gaga även är nominerad som bästa skådespelare för.

Filmen Roma, en Netflixproduktion, tog hem pris för både bästa regi (Alfonso Cuarón) och bästa ickeengelskspråkiga film. Det var Cuaróns andra och tredje Golden Globes, han vann även som regissör för efter Gravity 2013, och det var fjärde gången på sex år en mexikansk regissör tog hem regipriset.

Glenn Close prisades för sin roll i svenska Björn Runges film The Wife. Hon var nominerad i kategorin bästa kvinnliga huvudroll i ett drama för sin roll som fru till en nobelpristagare.

Den manliga motsvarigheten gick till Rami Malek för Bohemian Rhapsody. Filmen vann sedan det tyngsta priset, för bästa drama.

Jeff Bridges tilldelades Cecil B Demille-priset medan Carol Burnett fick det första Carol Burnett-priset "för en enastående insats för televisionen, framför eller bakom kameran".

Golden Globes röstas fram av drygt 90 medlemmar i Hollywood foreign press association, filmjournalister från hela världen.

Fakta: Priser i urval (Film) Bästa film, musikal/komedi: "Green Book" Bästa kvinnliga huvudroll, drama: Glenn Close, "The Wife" Bästa film, animerad: "Spider-Man: Into the Spider-verse" Bästa kvinnliga biroll: Regina King, "If Beale Street Could Talk" Bästa manliga biroll: Mahershala Ali, "Green Book" Bästa originalsång: "Shallow" från "A Star is Born" Bästa originalmusik: Justin Hurwitz, "First man" Bästa manliga skådespelare, musikal/komedi: Christian Bale, "Vice" Bästa manus: "Green Book" Bästa ickeengelska film: "Roma" (Mexiko) Bästa regi: Alfonso Cuarón "Roma"