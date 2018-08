Pink Floyd-ikonen Roger Waters bjuder på en högklassig konsert som blir en viktig manifestation för mänskliga rättigheter, mot krig och en kraftfull känga mot den politiska världseliten.

När David Gilmour ligger lågt och Nick Mason är i startgroparna med sitt nya band Nick Mason's Saucerful of Secrets framstår Roger Waters som den av de levande medlemmarna i Pink Floyd med den största glöden att presentera urval ur bandets låtskatt. Efter den brittiska gentlemannens besök i Helsingfors kan man säga att Waters klarar uppgiften galant. Som en av galjonsfigurerna i Pink Floyd sitter ju materialet i Waters DNA, men han räds inte att tillföra något nytt i låtarna och kombinera det med en visuellt imponerande show med aktuella ställningstaganden. Waters uppmanar oss lyssnare att protestera mot bland annat Theresa May, Donald Trump, miljöförstörelse och Saudiarabiens kronprins. Grisar, kärnkraftverk och månar förstoras upp på skärmar och i slutet uppstår givetvis det legendariska Dark Side Of The Moon-prismat som en imponerande lasershow.

Mellan Pink Floyd-godingar serveras också låtar från Waters första soloplatta på 25 år, Is this the life we really want, som utgavs i fjol. Låtarna har ändå inte riktigt samma genomslagskraft som Pink Floyds episka storverk.

Inledningen på spelningen fungerar som en förbluffande aptitretare. I nästan 20 minuter får publiken titta på en film där en kvinna sitter på en sandstrand och blickar ut mot havet och den blåa himlen som blir allt rödare ju närmare det är dags för Waters att stiga upp på estraden. Speak to me och Breathe blir en snygg och värdig start på en konsert som räcker över tre timmar. The great gig in the sky och Welcome to The Machine framstår som kraftfulla stadionrocknummer. I Another brick in the wall får en grupp dansande och marscherande Helsingforsbarn med huva och fångdräkter uppmärksamheten på scenen. Även om det är Roger Waters som är i fokus kan man inte låta bli att lyfta fram den samling av skickliga musiker som ackompanjerar honom. Gitarristerna Jonathan Wilson och Dave Kilminster visar att avsaknaden av David Gilmour inte är stor. Den erfarna trummisen Joey Waronkers finess vid trumsetet gör sitt till och bakgrundsstämmorna som tillhör Jess Wolfe och Holly Laessig är snudd på himmelska.

Wish You Were Here är ju Pink Floyds kanske vackraste låt och blir också en av kvällens mest medryckande allsångsnummer på arenan.

Efter en paus bjuds vi på låten Pigs som blir en stark manifestation mot USA:s president Donald Trump och avslutas med att Waters har på sig en grismask där han förklarar att Trump är ett svin. Man kunde lätt tycka att 74-åriga Waters är en sur gammal gubbe som vädrar morgonluft i karriärens elfte timme, men just nu känns det välbehövligt med en artist som med hjärtat på rätt ställe sprider sitt budskap om världens orättvisor.

Konserten får ett magnifikt avslut med Broken Bones och sedan odödliga klassikern Comfortably Numb som låter så bra som den alltid gjort. Roger Waters konsert är ett starkt bevis på att en musiker kan åldras värdigt utan att tappa skärpan, vara aktuell och värdigt förvalta arvet från en karriär som omspänner fem decennier av musikaliska mästerverk.

