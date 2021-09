Rockprofilen Timo Kaltio är död – läs den sista intervjun med mannen som var Hanoi Rocks trotjänare och skrev en refräng för Guns N' Roses

Timo Kaltios liv förde honom från Rovaniemi till rockvärldens inre kretsar i Los Angeles och London. Natten till torsdagen avled han i Helsingfors. – I Hanoi Rocks var vi en stor familj. Huvudsaken var att vi hade kul tillsammans, sade Kaltio i det som kom att bli hans sista intervju.

Timo Kaltio hade en lång och färggrann karriär i rockens tjänst, och var vid slutet av sitt liv upptagen med att skriva en självbiografi på uppmaning av förlaget Like. I mitten av augusti intervjuades han för HBL av Katarina Mannström. I enlighet med Timo Kaltios och hans familjs önskan publicerar vi i dag postumt det som kom att bli hans allra sista intervju.

* * *

Timo Kaltio föddes år 1960 i Rovaniemi. Från att ha varit roadie och trotjänare för Hanoi Rocks, förde musikens och konstens vägar honom till de innersta musikerkretsarna med megastjärnor som Guns N' Roses. Han har arbetat för band som har sålt miljoner skivor, som Fleetwood Mac och Heart, och spelat tillsammans med rock- och punklegenden Johnny Thunders.

Mest känd är han kanske för att ha skrivit refrängen till låten "Right Next Door To Hell" för Guns N' Roses åttiotalsalbum Use Your Illusion.

– På den tiden hängde jag mycket med killarna från Guns N' Roses. En dag ringde bandets gitarrist Izzy Stradlin och frågade om jag ville ta en öl. Medan jag drack den spelade han upp en låt på sin fyrspåriga bandspelare. Han hade en låtidé men kom inte på refrängen. Jag sa att jag kan slänga ner nånting på bandet, säger Timo Kaltio då vi träffas i Rödbergen i mitten av augusti, cirka 35 år efter ölen med Izzy Stradlin.

– Det tog bara några minuter. Jag tänkte knappt på det efteråt. Fyra år senare, år 1990, när jag redan flyttat från Los Angeles till London, ringde Izzy och frågade om Guns N' Roses fick använda min refräng på deras kommande album. Det tog mig ungefär 0,2 sekunder att svara: Kör hårt! skrattar Kaltio.

"Right Next Door To Hell" blev albumets öppningsspår. Bandets ledare, sångaren Axl Rose, gitarristen Izzy Stradlin och Timo Kaltio antecknades som låtskrivare. Kaltios artistnamn på skivomslaget skrevs Caltia.

Guns N' Roses var redan ett stort band i världen och albumet gick åt som smör i solsken. Hittills har mer än 17 miljoner exemplar sålts. Som låtskrivare har ingen annan finländare nått så höga försäljningssiffror.

Kaltio begrep inte genast hur stora belopp som skulle ramla in på bankkontot. Sanningen gick upp i samband med ett bilköp, då familjen skulle ersätta sin tvådörrars Mini med en fyradörrars Nissan Micra.

– När jag skulle underteckna köpeavtalet ville försäljaren försäkra sig om min betalningsförmåga. Nu skiter det sig, tänkte jag, men jag gav numret till managern i Cheap and Nasty, bandet jag spelade i just då.

Försäljaren pratade med managern en stund och meddelade sedan att det är ok, minns Kaltio.

– Managern berättade senare att mina första upphovsrättspengar från Guns N' Roses kommit. När jag hörde beloppet fick jag lust att köpa tre bilar. Direkt! Kontant!

Det blev trots allt bara en Nissan Micra.

– Lyckligtvis var min fru så ansvarsfull, ler Kaltio.

Utöver bilen skaffade familjen ett tvåvåningshus i London. Kaltio, som då var i trettioårsåldern, förmådde trots framgången hålla huvudet kallt.

– Jag hade lyckligtvis förstått att lägga undan pengar på banken. Jag hade ju sett folk runtom mig köpa kanariegula corvetter för att strax därpå köra med "Till salu"-skyltar i bakfönstret.

Men hur i all världen blev Kaltio vän med stjärnorna i Guns N' Roses? För att svara på den frågan måste vi rikta blickarna mot Hanoi Rocks, den finländska rockens stolthet. Kaltio råkade i ett tidigt skede bli bandets roadie och hjälpte dem på alla tänkbara sätt under turnéerna. Att hålla grymma Hanoi Rocks på vägen förde även Kaltio ut i den stora världen och till USA, där han kom in i de amerikanska musikkretsarna.

Musikerna i Guns N' Roses var stora fans av Hanoi Rocks, och den blivande "Guns"-gitarristen Izzy Stradlin hängde med som ett fan på Hanoi Rocks spelningar under en amerikaturné.

– På den tiden var arbetet som roadie ett kall, man gjorde det inte för pengar, såsom man gör i dag. Jag har inte varit ambitiös eller velat vara superstjärna. Men i Hanoi Rocks skilde sig roadien inte från resten av bandet, vi var en stor familj. Huvudsaken var att vi hade kul tillsammans.

Kaltio var Hanoi Rocks alltiallo från år 1980.

– Efter en spelning i Rovaniemi hade chauffören en sån baksmälla att han inte kunde köra. Jag hade ABC-kort, så jag fick ta ratten och därmed skötte jag gitarrtekniken, ljuset, körningarna och andra roadie-uppgifter.

Rock and roll-livet var alltså inte bara glamoröst, och Timo Kaltio har levt sin dröm utan att kompromissa. När han flyttade till Los Angeles var han tvungen att bo tre månader i sin bil, en upplevelse som skulle ha fått många att packa väskorna.

– Bilen stod på strandparkeringen i Los Angeles, där kunde jag duscha bekvämt, flinar Kaltio.

– Det var en tuff men fantastisk tid, jag kände mig fri. Jag ägde ingenting, hade bara mig själv, inget att förlora.

Få i Finland vet hur högt uppskattat Kaltios konstnärliga arbete varit i metropoler som Los Angeles och London. Fram till år 1994 spelade han i bandet Cheap And Nasty med Nasty Suicide från Hanoi Rocks och ett tag spelade han i New York Dolls-gitarristen Johnny Thunders soloband. I ett skede blev de läderjackor han målade väldigt populära, och som dekormålare har han arbetat med film, reklamfilm och musikvideor.

– Jag gjorde bakgrunder bland annat för Fleetwood Mac, Heart, Pointer Sisters och Dave Edmunds. Jag målade även stora affischer för Sunset Boulevards berömda The Roxy, The Rainbow och Whiskey a Go Go-barer.

I London hade han också en karriär inom reklambranschen.

– Kunderna var stora internationella företag som Adidas och HSBC Bank. Min titel var Senior creative designer. Jag tog alltså hand om den visuella sidan, fixade så att allt såg så snyggt ut som möjligt. År 2016 slutade jag med de sysslorna, eftersom det började finnas för många struntviktiga människor inom branschen. Saker gjordes inte längre med glädje. Jag beslöt att fokusera på målandet.

Med tiden tröttnade Kaltio också på London, staden han bott i största delen av sitt liv.

– Det är inte längre ett lika intressant ställe som förr. Allt kretsar bara kring pengar. Dessutom hade min kumpan Beki planerat att flytta till Finland redan innan vi träffades. I slutet av fjolåret flyttade vi till Helsingfors, först till en hyreslägenhet i Eira, sedan köpte vi en egen lägenhet nästan bredvid, på Munkholmen.

Tanken var aldrig att målarpenseln skulle ligga stilla eller att gitarren skulle stå i ett hörn och damma, men natten till torsdagen den 2 september kom Timo Kaltios händelserika konstnärsbana till sitt slut, då han avled efter en kort tids sjukdom. I det som blev hans sista intervju ville han lyfta fram den positiva förändring som han, ur sitt unika perspektiv, såg att staden Helsingfors genomgått.

– Folk super inte redlöst som förr. Man festar fortfarande, men med måtta. Toleransen är också mycket större i dag. I slutet av 70-talet och i början 80-talet fick jag som punkare springa undan alla teddys, jag var rädd hela tiden.