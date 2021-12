På War on Drugs nya album är frågorna, stämningen och soundet rätt så långt samma som förut. Den kanske största skillnaden från tidigare album är att Adam Granduciels röst nu ligger mer på ytan.

I sin bok Major Labels – A history of popular music in seven genres (2021) argumenterar Kelefa Sanneh för att rocken sedan 70-talet varit fast i sitt förflutna. Att det sedan dess, inom genren funnits...