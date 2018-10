I samband med sitt senaste skivsläpp lanserade Robyn ett spel där fansen kunde vinna biljetter till en hemlig spelning. Men är det värt att lägga ner massvis med tid och energi för att få se en artist gratis?

Förra lördagen samlades närmare tusen personer i centrala Stockholm. Jag var en av de som fick stiga på en båt på väg mot ett hemligt ställe i Stockholms skärgård där svenska artisten Robyn skulle hålla sin första konsert på flera år.

Redan från början kändes det som ett speciellt evenemang: Robyns bror var DJ ombord på båten, i baren kunde man beställa drinkar namngivna efter hennes låtar och stämningen var hög. Väl framme på konsertplatsen var det fortsatt VIP-behandling fram tills Robyn slutligen bjöd på en nästan två timmar lång spelning.

Vad var då så speciellt med den här konserten? Jo, att ingen kunde köpa biljetter till den.

Samtliga i publiken, inklusive jag själv, hade spelat ett spel i över tre veckor för att vinna biljetterna. Hundratals, om inte tusentals, personer hade laddat ner en app som Robyn och energidryckstillverkaren Red Bull hade tagit fram för att fira nya albumet Honey. Spelet gick ut på att man skulle samla så kallade "artefakter" i appen. I praktiken innebar det att man fysiskt träffade andra spelare för att utbyta koder på sina telefoner.

I Stockholm blev vi snabbt många spelare. Vi samlades i grupper på sociala medier för att koordinera var och när vi skulle träffas och utbyta koder. Inte sällan blev det också kaos under dessa träffar. Mötestiderna sades vara sju på morgonen men i praktiken blev det klockan sex – ibland skulle man nämligen samla ett visst antal artefakter före alla andra. Samtidigt släppte Robyns team också koder som man bara kunde få på vissa geografiska platser eller mellan vissa tider.

Under Robyns konsert i lördags kändes det hela värt det. Det var väl inte så farligt att ha lagt ner flera timmar på ett spel varje dag i tre veckor och att ha träffat över 300 personer under den tiden. Att jag dessutom hade lämnat min mobiltelefon med min kompis under en vecka när jag reste utomlands så att hon kunde spela åt mig kändes heller inte så absurt där och då.

Men faktum är att spelet var väldigt krävande. Förutom att appen hade diverse funktionella problem och att man hela tiden kände stress över att åka ner från biljettnivån var spelet inte direkt rättvist. På landsbygden hade betydligt färre personer möjlighet att vinna biljetter. Det är heller inte rimligt att förvänta sig att folk ska lägga ner flera timmar på ett spel. Även om det kan argumenteras att det är mer rättvist med gratis biljetter krävs det också tid och resurser för att man ska kunna delta. En fråga som består är vem vinnarna egentligen var: Robyns största fans eller personer som gillar spel och gör allt för att vinna? Robyn själv? Eller dryckestillverkaren?

Jag kan beundra att Robyn kom på ett nytt sätt att bygga upp en hajp kring sitt album. Hon gör på det här viset om spelreglerna: i stället för en vanlig skivreleasefest skapar hon ett spel som fansen får mötas genom. Jag kan även förstå varför hon ville ge sin första konsert på många år till riktigt hängivna fans. Det är tryggare och roligare så. Dessutom blev det en fin samhörighet bland alla oss som spelade och stundvis var spelet väldigt roligt.

Men samtidigt som jag är glad över att ha fått delta i experimentet hoppas jag att detta inte är en modell för framtida skivsläpp. Jag betalar slutligen hellre för en biljett i stället för att slita och stressa för en i tre veckor. Jag tycker också att alla fans ska ha samma möjligheter att gå på en konsert, till rimliga priser, även om det innebär att man står över en båtfärd och VIP-behandling.

Anna Lillkung Reporter