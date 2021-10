Robson Lindberg körde en Ironman – fem år efter den ödesdigra hockeytacklingen

Hjärnskadepatienten Robson Lindberg kunde inte hålla tårarna tillbaka efter att ha korsat mållinjen i Ironman Cascais i Portugal. – Mest av allt kände jag tacksamhet, säger han.

Det är drygt fem år sedan Robson Lindberg råkade ut för den ödesdigra ishockeytacklingen som förändrade hans liv. Lindberg diagnostiserades med en medelsvår hjärnskada.

Vägen tillbaka har varit oändligt lång. Och kantad av svårigheter. Han tvingades lära sig att krypa, gå och prata på nytt.

Men han har kommit tillbaka till livet. Och i helgen körde Lindberg, 35, ett fullångt triathlon, en Ironman, som består av 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 km löpning.

– Jag kunde hålla tillbaka tårarna under de sista 50 meter före mål, men efter att jag kommit över mållinjen grät jag bara, säkert i femton minuter, säger Lindberg.

– Allting gick igenom huvudet. Samtidigt ingenting. Mest av allt kände jag tacksamhet.

Dagen började med 3,8 km simning i cirka 17-gradigt vatten. Det gick bra.

– Jag har inte hunnit träna så mycket simning på grund av coronan, men hade som mål att simma på 1-1.05, och klarade simningen på 1.05, säger Lindberg.

Däremot var cyklingens banprofil betydligt tyngre än Lindberg hade räknat med. Tillsammans blev det över 1 900 höjdmeter.

– De första 45 km var ungefär bara uppförsbacke. Jag stirrade bara på min wattmätare för att inte ödsla all energi. Jag hade som mål att inte behöva gå ett enda steg under maratonloppet, säger Lindberg.

– Målet var att gå under 10 timmar. Jag insåg snabbt att det inte lyckas. Det var svårt att svälja. Men efter det var det bara att jobba vidare.

Han tänkte inleda löpningen lugnt för att spara krafter mot slutet. Det gick inte heller helt enligt plan.

– Första 2 km av löpningen var uppförsbacke. Det är som Mike Tyson sade: alla har en plan tills de får en knytnäve i ansiktet, säger Lindberg.

– Jag avverkade bara kilometer efter kilometer utan att kolla helhetstiden en enda gång. Det började göra ont i benen efter 16 km, och efter det skruvades smärtnivån uppåt hela tiden, men jag bestämde att det får kännas ont i benen i morgon, inte i dag.

Han klarade sig utan att gå en meter under maratonloppet. Ett intyg över att cyklingen gått bra.

– Det var säkert tusen andra som kom förbi mig i den första uppförsbacken under cyklingen, men jag sprang säkert förbi 1 500, säger Lindberg.

– Efter 32-33 km började jag tänka att jag kanske klarar det. Löpfarten minskade från cirka 5.12 per kilometer till 5.35 per kilometer, men jag kunde inte springa fortare heller.

De sista 2 kilometrarna var utförsbacke. Då är det lätt att tro att det redan är över.

– Jag tänkte bara spurta förbi den sista vätskestationen. Men plötsligt blev jag vidskeplig. Jag tänkte att det här inte är rätt tillfälle att bli kaxig. I en Ironman kan allt hända. Med 1,2 km kvar gick jag igenom samma rutin som förut, tog lite dricka, och hällde över mig fyra muggar med vatten.

Då han närmade sig mållinjen hörde han en bekant röst. Robson Lindberg har välkomnat tusentals triathleter i mål som speaker under olika Ironman-evenemang. Den här gången var det hans kollega Paul Kaye som hade äran att säga "You are an Ironman" till Lindberg.

– Då jag hörde Paul Kaye började tårarna bara rinna.

Lindbergs sluttid var 11.04, en hyfsad tid på en tung bana, fast det inte blev något nytt PB. Han var ändå nöjd.

– En brutal dag, men jävligt coolt. Man måste gräva fram varje sak man lärt sig under träningen. Framför allt måste man lyssna till sin kropp mer än vanligt, säger han.

– Det har gått 2 074 dagar sedan jag skadade mig. Under fem år har jag, med hjälp av otaliga människor, inte bara lyckats ta mig tillbaka, jag har träffat Stina, blivit pappa, och fått börja jobba för Ironman-organisationen som announcer, säger han.

– Så här långt kan man komma om man skulle satsa på att rehabilitera hjärnskadepatienter. Men alltför ofta ger man upp för snabbt när det gäller oss. Det är en lång process, men värt det.

Lindberg drömmer förstås om att kvalificera in till Ironmans världsmästerskap på Hawaii i sin åldersklass. Men när, var och hur han ska kvala in är ännu oklart. Han och sambon Stina har en åtta veckor gammal dotter.

– Nu är det dags att vara pappa och pojkvän ett tag. Sedan får vi ser hur det går att anpassa träningen till vår nya vardag.