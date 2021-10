Vänskapen får inte tillräckligt mycket utrymme i animationen om en udda pojke och hans defekta robotkompis. Filmen riktar kritik mot digitaliseringen men gör aldrig helt upp med farorna.

Den som haft vägarna förbi Netflix på sistone har kanske krockat med The Mitchells vs. the machines, en fyndig animation som talar ut om robotikens och digitaliseringens faror – med glimten i ögat.I d...