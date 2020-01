Robin Bengtsson: Inga träningsredskap i år

Efter segern 2017 gör Robin Bengtsson comeback i Melodifestivalen med låten Take a chance. Men det är med blandade känslor som han ger sig in i leken igen.

På lördag är det dags för Melodifestivalens första deltävling i Linköping och redan nu har artisterna anlänt till Saab arena.

Robin Bengtsson och hans dansare promenerade sig till en förstaplats i Melodifestivalen 2017 på specialbyggda löpband. Efter det charmade han publiken i Europa och slutade på en femteplats i Eurovision Song Contest. Nu gör 29-åringen från Svenljunga comeback med poplåten Take a chance.

– Jag går tillbaka till ett mer organiskt sound som jag hade innan jag var med i Melodifestivalen första gången och det ligger ganska nära det jag har gjort de senaste två åren, berättar han.

Även showmässigt blir det förändringar.

– Det blir inga träningsredskap på scenen i år. Jag har försökt att skapa en häftig, mystisk värld som speglar låten på ett bra sätt, säger Robin Bengtsson.

– Ja, det är lite dubbla känslor. Jag har ganska höga förväntningar på mig, men sedan har jag också vunnit en gång så jag har inte så mycket att bevisa, säger han.

Robin Bengtsson är inte den enda vinnaren som återvänder i årets tävling. Förra året körade The Mamas till John Lundviks vinnarlåt Too late for love – den här gången står de på egna ben.

– Alla ögon är på oss nu och vi har ingen att gömma oss bakom. Vi är nervösa och taggade samtidigt. Det är pirrigt, men om det inte känns så ska man inte vara här, säger Dinah Yonas Manna.

Låten har ett starkt budskap, tycker Ashley Haynes.

– Den handlar om att hjälpa varandra. Att se någon falla och hjälpa den personen upp och att få ut budskapet till alla som hör låten. Du har inte tid att ligga kvar och du måste resa dig och följa dina drömmar.

– Vi har ju ett gäng vinnare här. Vi själva är vår största konkurrent, säger Dinah Yonas Manna.

En av årets stora favoriter är Felix Sandman, som avslutar den första deltävlingen med låten Boys with emotions. Han vill själv inte spekulera i vem som blir den tuffaste konkurrenten.

– Alla är väl fiender, antar jag, vi alla slåss ju om platser, säger han.

Även Malou Prytz är tillbaka i tävlingen. Sextonåringen från Ryd debuterade förra året med bidraget I do me och knep en finalplats. Den här gången uppträder hon med låten Ballerina, som hon beskriver som lite mörkare än I do me.

– Jag kan känna igen mig mycket i texten, som person är jag väldigt introvert. Texten handlar om att man kan blomma ut i miljöer där man känner sig trygg, säger hon.