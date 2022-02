Robert Plant och Alison Krauss toppnamn på årets Roskildefestival

Programmet för årets Roskildefestival i Danmark börjar vara klart. Ett av dragplåstren på festivalen blir före detta Led Zeppelin-sångaren Robert Plant som tillsammans med Alison Krauss uppträder på festivalen. Duon gav ju i fjol ut det kritikerrosade albumet Raise The Roof.

Andra intressanta namn på årets festival är Post Malone, The Smile, The Strokes, Megan Thee Stallion Dua Lipa, Tyler, The Creator, HAIM och St. Vincent.

Roskildefestivalen arrangeras i sommar för 50 gången och festivalen äger rum mellan den 25 juni och 2 juli.