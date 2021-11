Robert Jägerhorn trollar på Avoimet ovet

Den finlandssvenske trollkonstnären Robert Jägerhorn uppträder tillsammans med klarinettisten Kari Kriikku på teatern Avoimet ovet i Helsingfors.

I föreställningen möts trolleri, musik och teater, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Kvällen inleds med trollkonstnären Robert Jägerhorns verk My magic double – Just for fun som hade premiär i New York 2019. Efter pausen uppträder Jägerhorn tillsammans med klarinettisten Kari Kriikku. I pressmeddelandet lovar konstnärerna också avslöja nya sidor av sig själva.

Föreställningen Possibilities spelas den 26 och 27 november.