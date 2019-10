Rinnes biografi: Flytten bort från "ankdammen" ledde till sprit och tobak

Antti Rinnes svenskkunskaper härstammar från åren i Lovisa, där Rinnes pappa som SDP-politiker översatte valmaterial till svenska.

– Lovisa var min hemstad under en mycket viktig tidsperiod i mitt liv. Jag lärde mig svenska under den tiden. Jag har nu också mycket bra kompisar i Lovisa, och varje gång jag rör mig i Östnyland försöker jag åka och hälsar på gamla vänner, säger Antti Rinne, statsminister och SDP:s ordförande, i samband med att en ny auktoriserad biografi om hans liv ges ut av förlaget Into.

I boken skildras också Rinnes barn- och ungdom. Familjen har bott på flera orter, bland annat i Lovisa fram till 1974, då de flyttade till Hyvinge.

Rinnes far Juhani som också varit SDP-politiker översatte politiska affischer till svenska.

"Lokaltidningen Östra Nyland roade sig över skrivfel, och hjälpte paradoxalt nog till med att sprida budskapet i dem", står det i boken, där författarna Lauri Nurmi och Matti Mörttinen intervjuat både Rinne och hans föräldrar, och många fler.

Läs också: Ny bok: Sipilä friade till SDP – förde nattlig diskussion om regeringsmedverkan med Antti Rinne 2017

Flytten till Hyvinge beskriver Antti Rinne som ett ryck bort från "ankdammen". I Hyvinge gällde det att vara tuff.

– Det skulle vara tobak och starksprit på veckosluten. Man skulle skaffa sig en profil, som inte kändes bra, men det var ett sätt att skydda sig då. Men så hade jag också musicerandet, klarinett och flickvän, berättar Rinne under boksläppet på Akademen.