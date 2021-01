Riksrätt mot Trump i början av februari – "Vi vill lägga detta hemska kapitel bakom oss"

Riksrättsrättegången mot USA:s tidigare president Donald Trump kommer att starta veckan som inleds den 8 februari säger senatens majoritetsledare, demokraten Chuck Schumer.

Representanthusets talman Nancy Pelosi kommer nu på måndag att överlämna riksrättsåtalet till senaten. Republikanen och minoritetsledaren Mitch McConnell förklarade tidigare att han önskade att representanthuset skulle överlämna de formella anklagelserna mot Donald Trump den 28 januari och att den före detta presidenten då skulle få två veckor på sig att förbereda sitt försvar.

– Som jag förstår det, så ska riksrättsåtalet komma till oss på måndag. Enligt senatens regelverk måste vi, om dokumentet har kommit till oss, starta rättegången direkt, sade McConnell tidigare under fredagen.

Demokraterna Pelosi och Chuck Schumer sade under fredagen att de önskade komma i gång med rättegången redan på tisdag, rapporterar The Washington Post. Senare under dagen uttryckte den nytillträdde presidenten Joe Biden en önskan om att skjuta på riksrätten något: "ju mer tid vi har att komma i gång och bemöta landets kriser, desto bättre".

Schumer motiverar starten två veckor senare med att det möjliggör för senaten att komma vidare med Bidens nomineringar till viktiga poster i den nya regeringen samt hans förslag på stödpaket för pandemin, innan man går vidare till riksrättsarbetet.

Donald Trump är anklagad för anstiftan till uppror, efter stormningen av den amerikanska kongressbyggnaden Kapitolium den 6 januari.

– Vi vill alla lägga detta hemska kapitel i vår nations historia bakom oss, men helande och enhet kommer bara om det finns sanning och ansvarsutkrävande, och det är vad denna rättegång kommer att ge, säger Schumer.