Riksdagen utsåg ny talman: "Vi måste fortsätta förnya vårt sätt att jobba"

Centerns Anu Vehviläinen valdes till riksdagens nya talman på tisdagen. – Vi måste fortsätta förnya vårt sätt att jobba så att regeringen fungerar och kan fatta beslut under alla omständigheter, säger hon.

Centerns Anu Vehviläinen valdes till riksdagens nya talman med rösterna 167–5 under tisdagens plenum.

– Jag tar emot uppdraget vid en exceptionell tidpunkt. Coronaepidemin har hållit oss i sitt grepp under våren, och situationen är ännu inte förbi. Internationellt sett har Finland gjort mycket bra för att bemöta epidemin.

Samtidigt har krisen, enligt Vehviläinen, försvårat livet för både finländare och riksdagen. Hon talar om beredskapstänk också i fråga om landets demokrati.

– Regeringen måste alltid vara funktionsduglig. Vårens lärdom: Vi måste fortsätta förnya vårt sätt att jobba så att regeringen fungerar och kan fatta beslut under alla omständigheter.

Vehviläinen var före utnämningen ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Posten som riksdagen talman måste tillsättas på nytt efter att den tidigare talmannen Matti Vanhanen (C) valdes till finansminister efter Katri Kulmuni (C). President Sauli Niinistö utnämnde Vanhanen till ny finansminister på tisdagen.

Vehviläinen ska leda riksdagens arbete och sitta i presidiet under den återstående tiden av riksmötet 2020 med vice talman Antti Rinne (SDP) och andra vicetalman Juho Eerola (Sannf).

Vehviläinen har lång politisk erfarenhet. Hon har tidigare suttit som kommun- och reformminister i Juha Sipiläs (C) regering, samt som trafikminister i Mari Kiviniemis (C) och Matti Vanhanens (C) regeringar.

Vehviläinen valdes in i riksdagen första gången 1995 och är inne på sin sjätte period. Vehviläinen är från Joensuu.