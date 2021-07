Rick Astley når miljardstrecket på Youtube

Musikvideon till Rick Astleys megahit "Never gonna give you up" från 1987 nådde på onsdagen en miljard visningar på Youtube, skriver Billboard.

"En miljard visningar för 'Never gonna give you up' på Youtube! Otroligt, galet, underbart!", skriver 1980-talsikonen i ett Twitterinlägg om bedriften.

– Jag har just fått veta att 'Never gonna give you up' har blivit strömmad en miljard gånger på Youtube. Det är ofattbart. Världen är en underbar och vacker plats och jag är väldigt lyckosam, säger Astley i ett länkat videoklipp.

Som en del av firandet släpper han ett begränsat antal och numrerade signerade vinylsinglar av hitlåten, som enligt sångarens hemsida redan är utsålda.

Rick Astley fick ett uppsving när han för ett antal år sedan blev ett internetfenomen genom "Rickrolling", vilket gick ut på att i olika sammanhang locka tittare till musikvideon "Never gonna give you up", i stället för att länka till det utlovade innehållet. Huruvida "Rickrolling" kan ha haft en inverkan på att artisten nu ingår i Youtubes exklusiva miljardklubb får vara osagt.