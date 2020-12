Reuters: Lufthansa lägger in fler flyg till Lappland trots reserestriktioner

Det tyska flygbolaget Lufthansa har planerat fler flyg till norra Finland med hänvisning till efterfrågan, uppger nyhetsbyrån Reuters, som tillägger att det sker trots Finlands strikta restriktioner.

Flygbolaget Lufthansa marknadsför nu fler flyg till finska Lappland under julhelgerna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Enligt Finlands reserestriktioner just nu kan enbart arbetsresenärer eller personer med särskilda skäl resa in från länder som haft fler än 25 coronasmittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, och det gäller åtminstone fram till mitten av december.

En talesperson för Lufthansa säger till nyhetsbyrån att resenärerna själva har ansvar för att ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller kring resandet. Enligt Lufthansa finns det dock en hel del resenärer som har dubbelt medborgarskap, familjeskäl och andra omständigheter som ger undantag.

– Vi ser bara om det finns en efterfrågan på vissa destinationer, om det finns det erbjuder vi flyg, säger talespersonen till Reuters.

Även Helsingin Sanomat har rapporterat om Lufthansas flyg.