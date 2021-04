Restriktioner i Vasa slopas efter bromsad smittspridning – en ny covidsmittad på tisdagen

En återgång till basnivån betyder att flera av rekommendationerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt hävs. "Nu ska vi vara glada", säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

På tisdagen meddelade Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, att distriktet är tillbaka på basnivån. Så låg smittspridning hade sjukvårdsdistriktet senast i september.

– Utvecklingen har varit positiv under en längre tid. Trots enstaka dagar med fler fall av smitta blev det inga nya toppar, därför kan vi återgå till basnivån. Nu ska vi vara glada.

På tisdagen rapporterades bara ett nytt fall av covid-19 inom distriktet. Fallet finns i Vasa och personen har blivit smittad utomlands. Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är under 20. I Helsingfors och Nyland är siffran cirka 110.

I fråga om fotbollsmatcher får maxantalet tillfälligt överskridas.

Det betyder att gränsen för privata sammankomster i Vasa höjs från 10 till 20 personer från och med den första maj.

Vuxna får utöva hobbyverksamhet både inomhus och utomhus med max 20 deltagare.

– I fråga om exempelvis fotbollsmatcher får maxantalet tillfälligt överskridas men vi önskar att träningarna begränsas till max 20 deltagare. Vi vill också påminna om vikten av att använda munskydd, hålla avstånd och tvätta händerna. Det är de enda sätten som vi kan hålla viruset på avstånd, säger Kinnunen.

Enligt Kinnunen finns det en chans att statsrådet slopar restaurangrestriktionerna för distriktet senare i veckan.

– Man ska rapportera sina siffror senast på onsdag för att de ska hinna med i veckans genomgång, och vi har rapporterat våra siffror i dag.

På måndagen meddelade Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland att man får ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för upp till 20 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt från och med den första maj.

I Mellersta Österbotten får man ordna evenemang för över 50 personer redan från och med måndag. Det här förutsätter ändå att alla i publiken har egna platser, egna områden i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 50 personer och att varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster samt egen personal.