Restaurangstängningen drev upp Alkos försäljning

Då nedstängningen av samhället var som mest omfattande ökade försäljningen med närmare 20 procent jämfört med i fjol.

Alko redovisar en stark försäljningstillväxt under våren. Under årets sex första månader sålde det statliga bolaget 43,8 miljoner liter dryck, vilket är 13,4 procent mer än under det första halvåret i fjol.

Under perioden april-juni ökade försäljningen med 17,8 procent. Mest ökade försäljningen inom produktkategorierna vitt vin, rött vin, rosévin och starksprit.

"Den exceptionella tiden inverkade på Alkos försäljning. Under våren var det stopp på resorna från Finland till utlandet, samtidigt som restaurangerna var stängda, och det fick folket att göra sina alkoholinköp på Alko", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I vanliga fall står restaurangutskänkningen för 10 procent och privatimporten för 15 procent av den totala alkoholkonsumtionen i Finland, enligt Alko.

Samtidigt var bolagets lönsamhet stabil. Rörelsevinsten var mer än dubbelt så stor som under fjolårets första sex månader.

Den osäkra situationen gör det svårt att uppskatta hur resten av året artar sig, säger vd Leena Laitinen i pressmeddelande.

"Alko kommer att påverkas av att restaurangerna öppnades och att de andra restriktionerna hävdes. Men det är svårt att sia om hur stora effekterna blir", säger Laitinen.