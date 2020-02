Restauranggigant tar över Friends & Brgrs – målet är att öppna tiotals nya restauranger

Börslistade koncernen Noho Partners blir största ägare i Jakobstadsbördiga hamburgerkedjan Friends & Brgrs.

Målet är 30-50 nya restauranger inom några år. I år planerar man fem nya Friends & Brgrs.

Hamburgerkedjan startade med en pilotrestaurang i Fäboda i Jakobstad 2014 och har nu nio restauranger i Finland och en i Hamburg.

Noho Partners, som listades på Helsingforsbörsen 2013, äger 250 restauranger i Finland, Danmark och Norge. Hit hör bland annat Elite i Tölö, Savoy i Gardesstaden, Yes Yes Yes i Rödbergen, Holiday på Skatudden samt kedjorna Hanko Sushi och Sandro.

Koncernen köper nu 70 procent av Friends & Brgrs. Hamburgerkedjans grundare och huvudägare fortsätter som delägare.

Noho Partners kommer också att öppna en så kallad cloud kitchen-restaurang där du inte kan äta, utan där tillreds enbart måltider som beställs hem. Restaurangen ska öppna vid Helsingfors partitorg i mars.

Noho Partners, grundat 1996, hade år 2018 en omsättning på 323,2 miljoner euro och en rörelsevinst på 7,2 miljoner euro.

Enligt tidningen Aropaperi har man inom investerarkretsar höjt på ögonbrynen inför att Noho gett en förhandsvarning om en stor affär. Det här gjorde också att aktiekursen steg.

– Vanligtvis behöver du berätta om viktiga börsaffärer direkt, och du ger ingen förvarning om dem, sade FIM Fennos portföljskötare Juha Varis till tidningen.