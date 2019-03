Restaurangen Grön i Helsingfors korades igen till bästa restaurangen i Finland

fakta

Finlands 50 bästa restauranger 2019:

1 Grön, Helsingfors

2 BasBas, Helsingfors

3 Olo, Helsingfors

4 Palace, Helsingfors

5 Inari, Helsingfors

6 Kaskis, Åbo

7 Vinkkeli, Helsingfors

8 Ora, Helsingfors

9 Demo, Helsingfors

10 Ask, Helsingfors

11 Chapter, Helsingfors

12 C, Tammerfors

13 Nolla, Helsingfors

14 Mami, Åbo

15 Ravinteli Bertha, Tammerfors

16 Muru, Helsingfors

17 Wino, Helsingfors

18 Kajo, Tammerfors

19 Ravinteli Huber, Tammerfors

20 Emo, Helsingfors

21 Ultima, Helsingfors

22 Savoy, Helsingfors

23 SicaPelle Wining & Dining, Borgå

24 BasBas & Staff Wine Bar, Helsingfors

25 Nude, Helsingfors

26 Mannos, Helsingfors

27 Smör, Åbo

28 Yes Yes Yes, Helsingfors

29 Kosmos, Helsingfors

30 Kuurna, Helsingfors

31 Gastro Cafe Kallio, Helsingfors

32 Mikko Utter, Lojo

33 Ragu, Helsingfors

34 Farang, Helsingfors

35 Kuori, Åbo

36 Local Bistro, Joensuu

37 Hella ja Huone, Tammerfors

38 Karu Izakaya, Åbo

39 Paakari, Kangasala

40 Ludu, Åbo

41 Pastis, Helsingfors

42 Bistro O Mat, Kyrkslätt

43 Carelia, Helsingfors

44 Sesonki Gastro Bar, Träskända

45 Juuri, Helsingfors

46 Aanaar, Enare

47 Ostroferia, Uleåborg

48 Tintå, Åbo

49 Passio Keittiö ja Baari, Helsingfors

50 Pastor, Helsingfors