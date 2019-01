Li Anderssons poäng är att långa flygresor inte är klimatsmarta. Sant, men enligt det svenska konsumentverket kommer flygresor först på sjunde plats i hushållens klimatutsläpp.

Li Andersson generaliserar grovt i (HBL 4.1) i sin I dag-kolumn "Varför vill vi fly till stranden" då hon menar att folk som semestrar i södern flyr arbetslivet och samhällsrytmen. Hon insinuerar att minskad stress och prestationsångest även skulle minska vårt behov av att koppla av så totalt från allting att vi inte skulle behöva resa till andra sidan jordklotet.

Vår familj tillbringade julen på en ö i Karibien. Inte för att fly arbetslivet eller samhällsrytmen! inte heller för att vi kände oss stressade eller led av prestationsångest. Vi flög till Västindien för att bekanta oss med den karibiska kulturen, erfara flora och fauna som inte finns i Norden, fördjupa kunskaperna om hur livet ter sig "på andra sidan jordklotet".

Vi flydde alltså inte ifrån någonting tungt, utan åkte till någonting givande. Att med familjen få upptäcka en annan kultur och levnadsmiljö skapar en större förståelse för samhället och ett oslagbart perspektiv på tillvaron i Finland. För mig är det jätteviktigt att barnen märker att Finland inte är "the one and only", utan att det finns många fina ställen på vår jord. Man kan vara lika lycklig i ett plåtskjul på en karibisk ö, i en skyskrapa i New York som i ett enfamiljshus i Finland.

Anderssons poäng är att långa flygresor inte är klimatsmarta. Sant, men enligt det svenska konsumentverket kommer flygresor först på sjunde plats i hushållens klimatutsläpp: fordonsbränsle, kött, kläder och skor, mejeriprodukter, bröd och spannmålsprodukter, restaurang, kafé och bar, flyg, frukt och grönsaker, buss, spårvagn och tunnelbana, el.

Det finns alltså en hel del större klimatbovar än flyg! (Apropå listan ovan har jag inte ätit kött på 28 år och cirka 50 procent av familjens måltider är köttfria. Mejeriprodukter äter eller dricker vi mycket sparsamt. Kläder, möbler, idrottsartiklar med mer köper vi på loppmarknader eller begagnade på nätet. Vi går sällan på restaurang.)

Andersson berättar att hon i julhelgen har besökt Stockholm och Tallinn. Jag antar att hon har gjort detta med färja. Enligt VTT genererar en båtresa Helsingfors–Stockholm 136 kilo koldioxidutsläpp per person, ena vägen. Fyra resor ger alltså upphov till cirka 500 kilo. Mer än vad en flygresa till Malaga tur-och-retur förorsakar per person!

För vår flygresa till Karibien har vi klimatkompenserat – det vill säga betalat för att utsläppen av växthusgaser ska minska någonstans i världen med samma mängd som vi förorsakat. Om man dessutom beaktar att vi i år inte köpte en massa onödiga prylar då resan var vår julklapp till hela familjen påstår jag att vår semester inte var någon klimatkatastrof. Att få visa våra barn hur man lever på andra ställen här i världen är väl en av de bästa julgåvor vi kan ge dem!