Renar har skjutits till döds med luftgevär i Norra Österbotten – polisen ber allmänheten om tips

Den senaste renen som skjutits till döds med luftgevär hittades i måndags. Enligt polisen utlovas en anmärkningsvärd belöning till den som kan komma med avgörande tips i fallet.

Under juli månad har totalt tre renar hittats skjutna till döds i Norra Österbotten, meddelar Uleåborgspolisen. Renarna har skjutits med luftgevär.

Det är enligt polisen extremt smärtsamt för en ren att dö av ett luftgevärsskott. Djuret kan tvingas lida länge innan det avlider.

Den senaste skjutna renen hittades i måndags i Taivalkoski. En anmärkningsvärd belöning har enligt polisen utlovats till den som kan komma med avgörande tips i fallet.

En undersökning har inletts i vart fall och brottsrubriceringarna är skadegörelse och djurskyddsbrott.

Polisen ber allmänheten om tips via antingen e-post eller telefon. Under tjänstetid kan man kontakta Kuusamos polisstation på numret 0295 416 194. Tips via e-post tas emot på adressen vihjeet.oulu@poliisi.fi.