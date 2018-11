"Irritationen kom som en bumerang. Ångorna formligen steg i riksdagskorridorerna på torsdagen."

Känningarna av riksdagsval har börjat tidigt. Ovanligt tidigt. En förklaring kan vara att det är rekordmånga partier i opposition, och sedan Sannfinländarna ersattes av det blå pyttepartiet i regeringen är det i praktiken bara två stora regeringspartier som jobbar på att bevara arbetsron.

Resten – hela sex partier plus två enmansgrupper – sitter i opposition just nu. Det är mycket, och trycket är svårt att hålla under lock. Läget blir inte lättare av dagens medievärld, där tidiga valdebatter livesänds på nätet och månatliga opinionsmätningar cirkulerar och kommenteras med förstoringsglas trots att många skillnader ryms inom felmarginalen.

Den här veckan började det skaka i tryckkokaren. SDP:s ordförande Antti Rinne gav en intervju till Suomen Kuvalehti, och öppnade upp sina tankar om regeringssondering. Han sade att han kunde tänka sig sju sonderingsfrågor (väldigt exakt i det här skedet) och gick in på innehållet i tre av dem.

Irritationen kom som en bumerang från Samlingspartiets håll. Ångorna formligen steg i riksdagskorridorerna på torsdagen.

De två partierna ligger i täten i opinionsmätningar med SDP före. Petteri Orpo sade i partiorganet Verkkouutiset att Rinne gått och blivit helt fartblind. Valkampanjen har inte börjat, och "här delar dom ut portföljer".

Ur konsumentsynvinkel är det visserligen inte fy skam om alla de stora partierna öppnar upp vad de tänker om en regering i förväg, både kring samarbete och program. Men att ett parti gör det, långt före val, baserat på opinionsmätningar, är att be om näsknäppar.

SDP har också två osäkerhetsfaktorer med sig. En gammal, och en nyare. Den gamla osäkerhetsfaktorn är den klassiska om valdeltagandet. SDP har traditionellt ansetts behöva ett större försprång än till exempel Samlingspartiet, vars väljare är aktiva. Det nyare osäkerhetsmomentet är rörligheten, som under den senaste valperioden gällt SDP:s, De grönas och Sannfinländarnas kurvor, men inte Samlingspartiets i lika hög grad.

Och så förstås, för att backa tillbaka till grundlagen: Efter ett riksdagsval förhandlar riksdagsgrupperna om statsrådets sammansättning. I praktiken brukar det parti som blivit störst i val sondera. Och val blir det i april 2019.

En gammal politisk fras brukar lyda att "det ska vara val först". Ibland tycker vi att vi hört den till lust och leda, men det finns en bra motivering till den. Och det är – ja – att det ska vara val först.

Sylvia Bjon Reporter