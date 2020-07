Rekordras för USA:s BNP: "Mardrömssiffra"

USA:s BNP-tapp var historiskt stort under andra kvartalet. Nu väntar en osäker klättring mot återhämtning – som är helt beroende av att ett vaccin utvecklas, enligt chefsekonomen Robert Bergqvist.– Det är en groteskt mörk siffra, säger han.

"Mardrömssiffra", "groteskt mörk", "historiskt tapp". Den svenska banken SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist skräder inte orden när han beskriver USA:s rekordstora BNP-tapp.

Bruttonationalprodukten rasade med 32,9 procent under andra kvartalet, omräknat i årstakt, enligt USA:s handelsdepartement. Det historiska bakslaget var något mindre än analytikernas förväntade 34,1 procent, enligt en Reutersenkät. Under första kvartalet föll USA:s BNP med 5 procent omräknat i årstakt.

Robert Bergqvist skickar dock med en brasklapp:

– När vi i Sverige redovisar BNP-siffror så tittar vi på ett kvartal och jämför med samma kvartal året innan. USA tittar på hur utvecklingen har varit för kvartalet och sedan tar man det gånger fyra. Så har du ett väldigt svagt kvartal får det stora konsekvenser, säger han och tillägger:

– Men oavsett hur man vänder och vrider på det så bekräftar siffran att vi har haft ett historiskt dramatiskt kvartal.

Samtidigt kommer tecken på att USA:s ekonomiska återhämtning bromsar in, med 12 000 fler ansökningar om arbetslöshetsersättning under förra veckan än veckan dessförinnan. Antalet personer som ansökte om arbetslöshetsersättning under veckan som avslutades den 25 juli uppgick totalt till 1,43 miljoner, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Den förnyade virusspridningen är ännu ett mörkt moln på himlen, enligt Bergqvist.

– Bilden av amerikansk ekonomi är att de är på väg upp från stupet. Men klättringen uppåt är omgärdad av risker, man försöker greppa något men det finns fortfarande många lösa stenar. Får man tag på en lös sten kan man ramla ner igen, säger han.

Ekonomer räknar generellt med att USA:s ekonomi återhämtar sig under tredje kvartalet. Mycket hänger dock på att ett vaccin tas fram, menar Robert Bergqvist.

– Att börserna håller emot beror på att man ser framför sig att ett vaccin finns inom räckhåll. Många bedömer att det är då vi på allvar kan prata om stegen tillbaka till en mer normal situation.

BNP-statistiken kommer samtidigt som kongressen i Washington debatterar ett nytt stödpaket för att hjälpa företag och hushåll i USA att klara coronakrisen. Det diskuteras bland annat en kraftig reduktion av det arbetslöshetsunderstöd som hittills betalats ut extra under krisen. Enligt Robert Bergqvist är det en bra timing.

– Den här siffran bekräftar att det är angeläget att politikerna i kongressen får ändan ur vagnen och faktiskt levererar stödpaketet. Amerikansk ekonomi behöver mer hjälp, det är ofrånkomligt, säger han.