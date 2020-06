Rekordmånga rutter till Tallinn i sommar – specialtur till Ösel

Under sommarens gång är det möjligt att ta färjan till Tallinn från både Helsingfors, Åbo och Mariehamn. Tallinns hamns styrelseordförande Valdo Kalm tror att det kommer leda till allt starkare kulturband mellan Finland och Estland.

Coronaepidemin så gott som stoppade färjtrafiken mellan Finland och Estland under våren. Nu börjar trafiken vara i gång igen och i sommar är de olika rutterna till Tallinn fler än någonsin tidigare.

"Den här sommaren är båtförbindelserna till våra grannar bättre än någonsin tidigare. Till Tallinns hamn kör under sommaren nio olika färjor och till Muuga kör två", säger Valdo Kalm, styrelseordförande för Tallinns hamn, i ett pressmeddelande.

Denna sommar är det för första gången möjligt att ta färjan från Åbo och Mariehamn till Tallinn. Tallinks Baltic Queen kör från Åbo, via Mariehamn och vidare till Tallinn under sommarens gång. Dessutom kör Viking Lines Gabriella under juli månad via Mariehamn under resan mellan Helsingfors och Tallinn.

Kalm tror att coronaepidemin och de utökade båtförbindelserna kan leda till förbättrade relationer mellan Finland och Estland.

"Kulturbanden mellan Finland och Estland kommer att förstärkas ytterligare under denna sommar. Många finländare åker till Estland i stället för att åka till ett resmål i fjärran och estländare reser i sin tur i stället till Finland", säger Kalm.

Utöver de utökade förbindelserna kommer även Tallinks fartyg Victoria I att köra en specialtur från Helsingfors till Ösel i juli.