Rekordmånga ringde till kristelefonen i juli – kan endast svara på vart femte samtal

Under juni och juli fick den nationella kristelefonen hela 36 700 samtal. Bara i juli ringde telefonen 23 000 gånger.

Det är mer än någonsin tidigare under de 49 år som Mieli, Psykisk hälsa Finlands kristelefon funnits, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

I juli svarade krisarbetarna och de utbildade frivilligarbetarna på vart femte samtal. Det är 500 fler besvarade samtal än i fjol. Mieli samlade in pengar under våren för att kunna ha fler som jourar under sommarnätterna.

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Ett av målen är att motverka självmord. Många av dem som ringer på sommaren vill tala om olika sorters relationsproblem och flera känner sig utmattade.

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd på finska, svenska, engelska och arabiska. Det finns 27 telefoncentraler runtom i landet och verksamheten stöds av spelbolaget Veikkaus vinster.

Den svenskspråkiga kristelefonens nummer är 09 2525 0112 och telefonjouren är öppen måndag och onsdag klockan 16–20 och tisdag, torsdag och fredag klockan 9-13.