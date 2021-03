Rekordmånga nya smittfall men allt färre äldre smittas nu

Förra veckan konstaterades nästan 4 400 nya coronafall i Finland, men ökningen har planat ut i de vaccinerade åldersgrupperna.

Förra veckan konstaterades nästan 4 400 nya fall av coronasmitta i Finland. Det är drygt 400 fler än veckan innan, och en rekordnotering för hela pandemin. Det meddelade Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet vid torsdagens coronapresskonferens.

Läget är fortfarande speciellt allvarligt i huvudstadsregionen och i Åboregionen.

– I Helsingfors och Nyland är läget mycket oroväckande, säger Taneli Puumalainen, överläkare vid institutet. Andelen positiva test är hög och ökar hela tiden. Incidensen i Helsingfors är på hög europeisk nivå.

I Egentliga Finland är incidensen, alltså antalet fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna, nu över 200. I Åbo ligger den kring 300-strecket, medan den på Kimitoön är över 360.

På Åland, som haft landets högsta siffror efter ett par omfattande smittkedjor, har incidensen sjunkit en aning den senaste veckan.

– Men situationen är inte över där, betonar Puumalainen. Åland har vidtagit stränga åtgärder, med över 1 000 personer i karantän, men trots det påträffas nya fall varje dag.

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet säger att de nya virusvarianterna verkar vara förklaringen till det skärpta läget i synnerhet i Nyland och Egentliga Finland.

Men det gäller att vara alert även i de delar av landet där läget är lugnare, eftersom kluster av smitta snabbt kan förvärra situationen.

På två veckor har antalet coronapatienter på sjukhusen ökat från drygt 190 till nästan 260. Antalet intensivvårdspatienter ökade från 35 till 43.

I HUS specialupptagningsområde har antalet patienter stigit från cirka 100 till 150, medan antalet i Åbo centralsjukhus specialupptagningsområde - där distrikten Vasa, Satakunta och även Åland ingår – fördubblats från 17 i slutet av februari till 33 i onsdags.

Tidningen Turun Sanomat rapporterar att Åbo universitets centralsjukhus i måndags hade 11 coronapatienter, 3 av dem fick intensivvård. På onsdagen hade antalet ökat till 19, med hela 6 på intensiven.

THL:s siffror visar samtidigt att antalet coronapatienter nationellt är stabilt om man bara ser på utvecklingen den senaste veckan.

En positiv sak är att antalet nya fall nu inte verkar öka bland 80-plussarna. Antalet dödsfall är även det stabilt trots att smittfallen totalt sett ökar. Det här, säger Taneli Puumalainen, pekar på att vaccineringen av de äldre haft effekt.

– Men allt beror kanske inte på vaccinet, utan även på ökad riskmedvetenhet, säger Puumalainen.

Personer över 70 år står nu för endast 4 procent av smittfallen, medan 20–29-åringarna fortfarande uppvisar de högsta kurvorna.

Under det andra kvartalet beräknas Finland få in 450 000 doser vaccin per vecka. Kommunernas kapacitet att vaccinera är kring 600 000 doser per vecka.

På frågan om man kan flytta vaccinationskapacitet från lugna områden till hårt drabbade områden svarar Puumalainen att det är problematiskt.

– I Norge har man delvis gjort det, men det är ett ganska exceptionellt val. Det är något vi får fundera på, men det kräver rätt lång tid att förändra vaccinationsprocessen. Det uppstår även frågor om medborgarnas jämlikhet.

Angående eventuella begränsningar i hur man får röra sig utanför hemmet konstaterar hälsomyndigheternas företrädare att man först ska invänta effekterna av de nuvarande åtgärderna.

– Vi talar om restriktioner som påverkar medborgarnas grundrättigheter, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Att begränsa rörelsefriheten minskar i sig inte på kontakterna mellan människor. Andra länder som infört sådana restriktioner har haft väldigt precisa direktiv om vem man får träffa.

En smittväg som man nu har under god kontroll är de fall som kommer in till Finland från utlandet. De utgör nu endast 1,5 procent av de nya fallen. Taneli Puumalainen säger att det är viktigt att bibehålla kontrollen vid gränserna för att hålla siffran nere.