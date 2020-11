Rekordmånga nya coronafall – 618 under det senaste dygnet

Hittills har 23 766 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemins början.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om rekordstora 618 fall av covid-19 under det senaste dygnet. I går var antalet nya fall 496.

Situationen är fortfarande värst i Helsingforsregionen, med 184 nya coronafall i Helsingfors, 69 nya fall i Esbo, och 48 fall i Vanda. Men Uleåborg är också hårt drabbat av epidemin för tillfället, med 63 nya fall under det senaste dygnet.

Åbo har 13 nya coronafall under det senaste dygnet, vilket är en liten ökning från tidigare i veckan.

Under det senaste dygnet gjorde 7 491 personer ett coronatest.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 83,6 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det är klart högre än under den senaste uppföljningsperioden då incidensen låg på 51,8.