Under årets 10 första månader var antalet nya asylsökande rentav lägre än i fjol. En riktigt tydlig minskning märks i antalet förnyade ansökningar.

Det kommer få asylsökande till Finland nu, uppger Migrationsverket.

Antalet nya asylsökande minskade på grund av coronapandemin och har ännu inte återgått till den nivå som rådde före pandemin.

Under årets första tio månader lämnade 994 personer in sin första asylansökan. Det är 15 färre än under motsvarade period i fjol.

Antti Lehtinen, direktör för Migrationsverkets asylenhet, säger att man följer noga med situationen i Belarus, men att den ännu inte har påverkat antalet asylsökande.

De flesta som i år lämnat in sin första asylansökan kommer från Afghanistan och Turkiet, uppger verket.

I år har 196 afghanska medborgare lämnat in sin första asylansökan.

"Där ingår också 85 personer som kom med evakueringsflyg och 32 sårbara asylsökande som flyttades från länderna kring medelhavet enligt ett beslut som fattades av statsrådet år 2020. Den förändrade situationen i Afghanistan har inte i övrigt lett till en ökning av antalet sökande", säger Antti Lehtinen.

De 227 afghaner som evakuerats från Afghanistan enligt statsrådets beslut syns inte i statistiken. De har beviljats uppehållstillstånd på särskilda humanitära grunder, och är alltså inte asylsökande.

Från januari till oktober i år har 1 027 förnyade ansökningar om asyl lämnats in. Det är 660 färre än under motsvarande tid i fjol.

En förnyad ansökan är en asylansökan som en klient gör efter att ett beslut från Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen om en tidigare ansökan har vunnit laga kraft.

"Den förändrade situationen i Afghanistan har förvånansvärt nog ännu inte synts i antalet förnyade ansökningar", konstaterar Antti Lehtinen.

Irakier har lämnat in flest förnyade ansökningar i år.