Rekordhöga coronasiffror i Finland – 2 877 nya fall under det senaste dygnet

Den nationella incidensen har stigit till 437. Högst är incidensen fortsättningsvis i Norra Österbotten och lägst i Norra Karelen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 2 877 nya coronafall på onsdagen, vilket är den högsta dygnssiffran under hela epidemin.

Det innebär att det totala antalet coronafall i Finland stiger till 224 169.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit till 437. Under föregående 14 dagar var incidensen 362.

Incidensen är högst, 721, i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och lägst, 84, i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt.

Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 628, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 315, i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt 171 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 188. Incidensen på Åland är 86.

För tillfället vårdas 314 personer på sjukhus på grund av covid-19. 61 av dem behöver intensivvård.

Institutet uppdaterar siffrorna för sjukhuspatienterna under måndagar, onsdagar och fredagar.

Under hela pandemins gång har totalt 1 501 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Vaccinationstakten har stannat av vad gäller den första och andra dosen, medan andelen som fått den tredje dosen ständigt stiger.

Enligt tisdagens siffror har 87,6 procent av befolkningen över 12 år fått sin första vaccindos, 83,3 procent den andra dosen och 15,9 procent även den tredje dosen. Sett till hela befolkningen har 77,1 procent fått den första dosen, 73,3 procent den andra dosen och 14,0 procent den tredje dosen.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.