Rekordantal patentansökningar i år

Över 600 ansökningar lämnades in i början av året.

Antalet patentansökningar har ökat med 13 procent i år i jämförelse med motsvarande tidsperiod i fjol. Det meddelar Patent- och registerstyrelsen (PRH).

Sammanlagt 616 nationella patentansökningar har lämnats in under årets första 4 månader. Enligt PRH är det här den högsta siffran under de senaste 9 åren.

En ansökan om patent gäller ensamrätt att utnyttja en uppfinning för tillverkning, försäljning och användning.

I fjol registrerades sammanlagt 1 685 nationella patentansökningar i Finland. Största delen av ansökningarna lämnades in i Nyland, Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland.