Regnet drar vidare från västra Tyskland – men vattnet ligger kvar och rasrisken är stor

Regnet har bedarrat, men vattenståndet är på många håll i Tyskland och Österrike fortsatt högt och risken för ras ligger kvar.

Det regnoväder som har orsakat översvämningar, stor förödelse och minst 190 människors död i framför allt västra Tyskland och Belgien rör sig sakta österut och har bedarrat något.

Under måndagen väntas betydligt bättre väderförhållanden i de värst drabbade områdena i västra Tyskland, och under veckan väntas enligt tyska vädermyndigheten DWD mycket sol och som mest någon enstaka regnskur.

För södra Bayern ser regnet ut att fortsätta falla under tidiga dagen, för att efter hand avta och uppehållsväder väntas under resten av veckan.

– Jag hoppas att vi har lämnat det värsta bakom oss, säger den bayerska inrikesministern Joachim Herrmann (CSU) till Bayerische Rundfunk (BR) och lovar hjälp till de drabbade.

Hur hjälpen ska se ut och hur mycket den kan komma att kosta ska den bayerska delstatsregeringen diskutera på tisdagen. Men Herrmann lovar snabb hjälp för att bygga upp förstörd infrastruktur.

– Vi kommer inte att lämna dessa människor i sticket, säger han.

Vattenståndet är fortsatt högt på många ställen. Inne i München har floden Isar stigit med flera meter och myndigheterna larmar om översvämningsrisk. Det gäller även sjön Königsee allra längst ner i sydöstra Tyskland, där har ett antal hundra personer har evakuerats, men inga personskador har rapporterats.

I området har flera turister fått räddas undan vattnet i helgen och polisen har enligt BR även tvingats lägga resurser på att hindra folk från att ta sig till de värst drabbade områdena för att ta selfies vid översvämmade vägar och hus.

De höga vattenstånden oroar även i Österrike.

I Salzburg har floden Salzach stigit och vattenståndet var på sina håll inne i staden nära åtta meter över det normala på söndagen, enligt ORF. I Zell am See uppmanas allmänheten att hålla sig inomhus, men inte att gå ner i källare eller garage under jorden, och i Mittersill, mellan Innsbruck och Salzburg, är vattennivåerna högre än de har varit på över 50 år och varningarna för rasrisk finns kvar.

Även här hoppas man att det värsta är över. Förbundskansler Sebastian Kurz och hans vicekansler Werner Kogler har utlovat ekonomisk katastrofhjälp till de drabbade områdena.

– Bilderna från delar av Österrike och framför allt Hallein och Tyrolen är chockerande. Den federala regeringen kommer att göra allt i vår makt för att hjälpa de drabbade, sade Kurz på söndagen enligt nyhetsbyrån APA.

I de områden i Tyskland och Belgien som drabbades av regnovädrets förödelse förra veckan fortsätter det mödosamma arbetet med att rensa bort bråte och lera, i takt med att vattenmassorna har börjat sjunka undan.

I Tyskland har minst 160 personer omkommit i översvämningarna. Enbart i regionen Rheinland-Pfalz har polisen bekräftat att 110 personer har dött och 670 har skadats.

I Belgien har minst 31 personer omkommit.