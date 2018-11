Regissören Bernardo Bertolucci död

Den italienske filmregissören Bernardo Bertolucci är död, rapporterar italiska medier. Han ska ha avlidit i sitt hem i Rom efter en tids sjukdom.

Bernardo Bertolucci blev 77 år gammal. Under sin karriär har han regisserat filmer som Sista tangon i Paris, 1900 och Den siste kejsaren.

Han föddes i Parma i norra Italien 1940 och gjorde sig tidigt ett namn som poet. Regidebuten kom 1962 med Döden är en gammal kvinna.

Bland de ämnen som Bertolucci utforskat som regissör finns klass och marxism, som i den episka familjesagan 1900 – samt sexualitet.

I Fascisten från 1970 blir huvudperson fascist för att förtränga sina homosexuella böjelser.

Hans Sista tangon i Paris gjorde 1972 både succé och skandal med sina explicita sexskildringar. Under senare år har han kritiserats för att han under inspelningen ska ha lurat skådespelaren Maria Schneider till att spela in en våldtäktsscen med motspelaren Marlon Brando.

2011 fick han en heders-Guldpalm för sin gärning vid filmfestivalen i Cannes.