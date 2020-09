Regionförvaltningsverket gav besked om publikbegränsningar i oktober – ishockeyligastart med halv läktarkapacitet

Om ishockeyligan ska kunna starta som planerat den 1 oktober sker det med en begränsad publikmängd på läktarna. HIFK får nöja sig med cirka 4 000 åskådare på sina hemmamatcher då medeltalet de senaste säsongerna varit drygt 7 000.

Regionförvaltningsverken meddelade under tisdagen beslut om begränsningar för publikevenemang som arrangeras i oktober.

Trots att antalet smittade ökat på sistone och att Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 149 nya fall av coronaviruset på tisdagen skärper regionförvaltningsverken inte sina begränsningar för oktober.

Regionförvaltningsverket uppdaterade senast anvisningarna i slutet av augusti. I september gäller en begränsning på 50 personer när man ordnar evenemang. Gränsen sänktes då från 500 personer.

Enligt regionförvaltningsverken får man däremot också i september ordna evenemang för över 50 personer – så länge man tryggar säkerheten.

Begränsningarna ändras inte för oktober utan 50 personer gäller också nästa månad. Publikevenemang med flera deltagare än 50 personer kan arrangeras så länge arrangörerna kan garantera att deltagarna håller avstånd, har tillgång till tillräckligt med toaletter, handhygien och in- och utgångar.

"Det har konstaterats allt större coronavirussmitta i Finland under de senaste veckorna. Det har handlat om massexponeringar som lett till nya smittor. Risken för massexponeringar och att sjukdomen sprids är speciellt stor i situationer där en stor mängd människor samlas och kan utsättas för närkontakt med varandra", skriver regionförvaltningsverket i södra Finland.

Begränsningarna är i kraft till slutet av oktober men de regionala regionförvaltningsverken kan med kort varsel skärpa dem vid behov.

• Läs också: https://www.hbl.fi/artikel/trots-manga-fragetecken-ishockeyligans-vd-tror-pa-sasongsstart-1-oktober/

Flera av massexponeringarna har skett på restauranger. Också under idrottsevenemang inomhus är risken för smittspridning rätt stor.

Ishockeyligaklubbarna har hållit andan inför regionförvaltningsverkens besked om begränsningarna. Ligan kör i gång 1 oktober och planen är att genomföra grundserien med 60 omgångar som normalt. Om man tvingas förkorta säsongen gör man det i vårens slutspel.

Ligans vd Riku Kallioniemi uppskattade i en intervju för SPT att ligan kan spelas med cirka 50 procents publikkapacitet medan tävlingschefen Arto I. Järvelä talade om 40–60 procent i en intervju med Yle Urheilu.

– Det är självklart att om näringsverksamheten begränsas hårt och man gjort en normal budget så går det inte att driva en hållbar verksamhet. Det spelar en stor roll om de möjliga restriktionerna är i kraft en månad eller hela säsongen. För att klubbarna ska kunna driva sin verksamhet också i framtiden måste nedskärningar göras, sade Kallioniemi.

Både Kallioniemis och Järveläs uttalanden kom innan regionförvaltningsverkets beslut men lär hålla streck i och med att situationen i oktober är oförändrad jämfört med september.

För HIFK:s del skulle publikkapacitet på 40–60 porocent betyda att man kan släppa in mellan 3 280 och 4 920 åskådare per match. Publikmedeltalet för de senaste säsongerna har varit 2019–20: 6 986 åskådare (en match spelades utan publik), 2018–19: 7 100 och 2017–18: 7 165.

Det handlar om ett enormt ekonomiskt bortfall för klubbarna om publikmängden begränsas till 40–60 procent.

För en knapp månad sedan uttryckte HIFK:s styrelseordförande Timo Everi sin oro för säsongen 2020–21.

"I praktiken hindrar varje publikbegränsning att ligasäsongen kan genomföras med nuvarande kostnadsstrukturer", sade Everi i ett pressmeddelande.

Ishockeyligan har förberett sig för att lag kan tvingas ställa in matcher under pågående säsong och att lag försätts i karantän. Det kan betyda att lagen inte spelar lika många matcher i grundserien men också att någon eller några lag tvingas dra sig ur serien under pågående säsong för att rädda ekonomin och inte riskera att verksamheten går under.

Flera klubbar har stramat åt sina budgeter och haft personal (inklusive spelare) permitterad på grund av coronaviruspandemin.

Damligan i ishockey körde i gång i början av september. Andra bollsportsserier – bland dem herrhandbollen och innebandyn – har också kört i gång säsongerna med begränsad publikkapacitet.