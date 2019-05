Regeringsprogrammet klarnar i dag – Rinne bekräftar förlängd läroplikt

Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) bekräftar att läroplikten kommer att förlängas till andra stadiet. Rinne säger också att fredag blir sista förhandlingsdagen.

På väg in till dagens förhandlingar säger SDP:s ordförande Antti Rinne att regeringsprogrammet kommer att bli klart under dagen. Några detaljer finns fortfarande att diskutera, men han menar att ett samförstånd kommer att nås under dagen.

– Presskonferensen om innehållet kommer nog att ordnas först nästa vecka, säger Rinne.

Rinne säger att man inte kommit överens om antalet ministrar ännu. Det torde klarna under veckoslutet.

Yle rapporterade på torsdagen att partierna kommit överens om att förlänga läroplikten till andra stadiet. Rinne bekräftade informationen på fredagen. Läroplikten har varit en knäckfråga för SDP och enligt Yle var man inom partiet överraskade över att frågan väckte så stor diskussion bland förhandlarna.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kommenterade att det ännu finns några stora frågor att ta ställning till under dagens förhandlingar.

– Det kan nog dra ut till eftermiddagen, säger Henriksson.