Riksdagen i Sverige har haft sin andra statsministeromröstning men fortfarande utan resultat. 2019 ska Sverige ändå leva med en borgerlig budget, oberoende hurdan regeringen blir.

Det har gått över tre månader sedan svenskarna röstade i riksdagsvalet men en ny regering får man inte ihop. Ännu återstår två statsministeromröstningar innan nyval, i Sverige kallat extraval, är ett faktum.

Nu är bollen igen hos den moderata talmannen Andreas Norlén och han berättade redan innan fredagens omröstning, vars resultat var givet på förhand, att nästa steg är att han än en gång diskuterar med partiledarna. De diskussionerna startade redan under fredagen och fortsätter under veckoslutet. Norlén träffade under fredagen också den svenska Valmyndigheten eftersom ett extraval nu rycker närmare, trots att SD är det enda parti som välkomnar det.

De svenska partierna håller fast vid de löften och utfästelser man gav före valet och fortfarande bedömer partierna att de inte kan backa från sina viktigaste principiella ståndpunkter visavi regeringssamarbetet.

Socialdemokraterna kompromissar som största parti inte från målet att bli statsministerparti.

Moderaterna håller också fast vid att de ska få statsministerposten och är beredda att göra det med Sverigedemokraternas stöd. KD backar upp moderaterna.

Mest piruetter, eller mest nytänkande om man hellre vill uttrycka det så, har Centern och Annie Lööf uppvisat. Slutresultatet är att C först röstade mot Ulf Kristersson (M) som statsminister eftersom man inte vill låta SD få inflytande. Nu har C också röstat mot Stefan Löfven (S) som statsminister efter att intensiva förhandlingar om en mittenregering där C ansåg att Löfven inte var tillmötesgående nog. Det har gett Annie Lööf mycket uppmärksamhet men också skadat den borgerliga Alliansen. Nu kallas hon nej-drottningen.

Liberalerna, före detta Folkpartiet, hade varit beredda att stödja en S-ledd mittenregering, men röstade ändå mot Löfven eftersom Centern fällde den möjligheten med sitt nej. Partiet är i alla fall väldigt splittrat.

Det känns frustrerande att ett land som Sverige har så svårt att få ihop en regering och ur finländsk synvinkel med vår pragmatiska politiska kultur är det nästan obegripligt. Sverige lever precis som många andra västeuropeiska länder i en brytningstid där gamla politiska mönster och koalitioner inte längre fungerar och nya samarbetsmodeller ännu inte finns.

Om man vill se något positivt i de låsta positionerna kan det vara att de svenska politikerna tydligt visar väljarna tyngden i ståndpunkterna inför valet. Man ger väljarna tid att inse behovet av kompromisser. En sådan inställning är vi i Finland inte vana vid. Men nu är det dags för ett konstruktivt nytänkande.

I och med att den svenska riksdagen i onsdags förkastade Stefan Löfvens övergångsregerings budgetförslag medan den budget M och KD lade fram fick stöd av SD, har Sverige nu en borgerlig budget med skattesänkningar och till exempel slopad flygskatt.

Situationen är minst sagt underlig. Det går inte att få ihop en regering, men en budget måste godkännas och den styr mycket under nästa år. Till exempel jobbskatteavdrag kan inte rivas upp under året.

Om det går så långt som till ett nytt riksdagsval är det omöjligt att säga vad utgången blir. Det är möjligt att väljarna ser till att valresultatet är sådant att dödläget bryts på ett naturligt sätt. Men det finns inga garantier för att det går så. I september var valdeltagandet högt och det är tänkbart att många inte ser vitsen med att rösta i ett extraval. SD är det enda parti som ser förhoppningsfullt på resultatet, medan Liberalerna riskerar att hamna under röstspärren. Moderaterna har nu mindre stöd i mätningarna än i valet medan Socialdemokraterna har gått upp en aning. Det spekuleras i att det har gett S råg i ryggen.

Det finns ännu en klar förhoppning om att de centrala partierna har beredskap att anpassa sig till den nya politiska situationen som alldeles uppenbart kräver nya lösningar och någon form av blocköverskridande samarbete.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen