Regeringskvintetten överens – kompromiss om utgifter, skatter och jobb

Regeringskvintetten trädde fram och visade en någorlunda enad front efter en dryg vecka av hårda armbrytningar om statsfinanserna som kulminerade i regeringskris. De största tvistefrågorna är lösta, men förhandlingarna kring detaljerna fortsätter kvällen ut på Ständerhuset.

Om allt går som planerat kommer en enad regering att avsluta sina förhandlingar om budgetramarna på torsdag, en vecka senare än det ursprungligen var tänkt.

Regeringen har enats kring de mest centrala frågorna och kommer nu att fortsätta sina förhandlingar om de kommande årens budgetramar. Det meddelade en enad regeringskvintett utanför statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i Helsingfors på onsdagen.

Förhandlingarna inleddes i onsdags för en vecka sedan. Ursprungligen var planen att regeringen skulle presentera resultatet av förhandlingarna följande dag.

Under morgonen den åttonde förhandlingsdagen var det fortfarande oklart om förhandlingarna skulle fortsätta eller regeringen falla. Centerns riksdagsgrupp höll möte under morgonen, och efter att regeringspartiernas ledare träffats vid middagstid kunde statsminister Sanna Marin (SDP) meddela att man nått enighet om de centrala frågorna. Förhandlingarna fortsatte under dagen.

Vid presskonferensen utanför Villa Bjälbo betonade Marin att det ännu fanns en del öppna frågor som ministrarna skulle fortsätta förhandla om.

– Jag tror på att regeringen kommer att fortsätta arbeta tillsammans också efter den här halvtidsöverläggningen.

Marin ville inte gå in på detaljer kring kompromissen, utan sade att regeringen informerar först då förhandlingarna är avslutade.

Ännu på tisdagskvällen då förhandlingarna i Ständerhuset avslutades, rådde en spänd stämning.

Ministrarna har under hela förhandlingsveckans gång varit väldigt kortfattade kring vilka frågor som är de stora stötestenarna och varför man inte kan enas kring besluten. Centern har varit det parti som tydligt sagt nej till de kompromissförslag Marin presenterat.

Centerns ordförande, vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko sade då hon lämnade Ständerhuset i tisdags att hon inte kunde avgöra om regeringen kommer att falla till följd av förhandlingarna eller inte. Marin kommenterade inte alls förhandlingarna inför medierna, utan skrev endast ett kort inlägg på Twitter om att regeringen förhandlat klart för dagen.

Utanför Villa Bjälbo fick Marin frågan vad som hänt under nattens gång då tonerna plötsligt förändrats totalt.

Marin svarade att hon och Saarikko hade diskuterat tidigt på onsdagsmorgonen och då kunnat enas kring en lösning.

– Jag skulle säga att vi alla nu har kommit emot varandra. Alla har varit beredda att kompromissa, och det syns nu genom att vi håller på att nå en gemensam lösning, sade Marin.

Alla partiledare tackade statsministern för hennes arbete för att finna kompromisser.

Saarikko sade att den kompromiss regeringen nu enats kring inte är perfekt, men det är inte heller livet.

– Det är viktigt att regeringen nu kan sända ut ett budskap om att vi är kapabla att fatta beslut, sade Saarikko.

Justitieministern och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson sade att hon kände sig lättad, eftersom den senaste veckan hade varit tung.

– När det verkligen krisade till så visade vi alla att Finlands väl går före det enskilda partiets väl. Tillsammans är vi här och tillsammans ska vi föra vårt land framåt, sade Henriksson.

På onsdag eftermiddag började det sippra ut information om regeringspartiernas uppgörelse. Regeringen har enats om att den tidigare fastslagna utgiftsramen år 2023 kan överskridas med 500 miljoner euro. Nästa år tillåts utgiftstaket växa med hela 900 miljoner euro.

Skatterna höjs med 100-150 miljoner euro, men företagsbeskattningen rörs inte. Enligt uppgifter till Helsingin Sanomat skulle en av SDP:s hjärtefrågor, införandet av källskatt för institutionella placerare som pensionsfonder, stiftelser och fackföreningar, framskrida. SFP har tidigare hårt motsatt sig tanken att beskatta institutionella placerare.

Regeringen har fattat beslut om nedskärningar år 2023 för 370 miljoner euro rapporterar bland andra HS och Iltalehti.

Den för Centern viktiga torvfrågan löstes genom en överenskommelse om utvidgat skattestöd fem år framöver. Dessutom ingår ett stödpaket till torvproducenter.

Utöver de sysselsättningsåtgärder som regeringen tidigare har kommit överens om är avsikten att ytterligare öka antalet personer i arbete med mellan 42 000 och 52 000 arbetstillfällen. Sysselsättningsåtgärderna ska vid valperiodens slut inbringa 110 miljoner euro, enligt Yles uppgifter.