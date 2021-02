Regeringens löfte: Efter kommande stängning ska barn och unga inte lida i lika hög grad av coronarestriktionerna

Undervisningsminister Jussi Saramo ger medhåll då oppositionspolitiker oroas över coronabeslutens inverkan på landets unga befolkning. Tre veckor till och sedan ska det lätta för de unga, lovar regeringen.

Regeringens färska coronabeslut väckte diskussion i plenisalen under riksdagens frågetimme, så mycket diskussion att närapå hela den reserverade timmen gick åt till ordväxling om Finlands coronapolitik.

Vaccineringstakten, barns och ungas välbefinnande och regeringens coronakommunikation är endast en bråkdel av de ämnen som oppositionspartierna är fundersamma kring.

Statsminister Sanna Marin (SDP) deltog i Europeiska rådets möte och närvarade därmed inte under frågetimmen. Hennes ställföreträdare, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C), svarade i stället på alla frågor riktade till statsministern.

Stort utrymme under frågetimmen fick frågan om hur barn och unga påverkas av coronakrisen och de beslut krisen innebär.

Tidigare under dagen meddelade regeringen bland annat att grundskolornas högre klasser och andra stadiet övergår till distansundervisning under tre veckor i mars. Dessutom stoppas hobbyverksamhet för alla över 12 år under de veckorna.

Samlingspartiets Mia Laiho oroade sig över hur barnen och de unga ska stödjas under den exceptionella tiden som nu åter väntar.

Undervisningsminister Jussi Saramo (VF) gav starkt medhåll för att distansundervisning och inställd hobbyverksamhet tär på de unga. Saramo sade att regeringen har svarat på det underskott som uppstått i skolorna till följd av pandemin.

– Under förra våren kom vi med ett massivt stödpaket. Av det gick 14 miljoner till småbarnspedagogiken, 70 miljoner till grundskoleutbildningen, 17 miljoner till gymnasierna och 30 miljoner till yrkesutbildningarna.

Enligt Saramo har stödpaketet fått väldigt god respons från fältet, och han lovade att kommunerna kan vänta sig ökade medel framöver för att anställa skolkuratorer och ungdomsarbetare.

– Men det stämmer – vi kommer inte undan endast genom att fixa de här problemen. Vi måste också så snabbt som möjligt komma tillbaka till en situation där alla barn kan delta i närundervisning, sade Saramo.

Regeringen har beslutat att kommande tre veckors stängning ska bli den sista som tär direkt på barnens vardag.

– Regeringens nu aktuella linjedragningar strävar efter att vi efter dessa tre veckor ska ha så strikta begränsningar för de vuxnas kontakter att barnen och de unga ska kunna leva som normalt i skolorna, sade Saramo.

Kristdemokraternas Sari Tanus efterlyste mer tydlighet från regeringshåll i kommunikationen kring pandemin.

– Jag håller med om att det finns problem kring kommunikationen, och det finns säkert sådant vi som regering kunde ha gjort bättre. Men jag vill också lyfta fram en betydande sak, svarade Saarikko.

I somras valde regeringen en väg där regionerna skulle få fatta egna beslut utifrån rekommendationer i stället för att exakt samma regler hade gällt i hela landet.

– Vi fattade det beslutet också utifrån hur finländarna mentalt skulle ha orkat med fulla, strikta restriktioner på sådana orter där virusläget var bra. Såklart måste restriktioner göras upp utifrån orten med sämst virusläge.

Saarikko medgav att det för gemene man kan ha uppfattats rörigt då ett beslut har gällt i Päijänne-Tavastland, medan ett helt annat varit aktuellt i Nyland.

– Men det har samtidigt möjliggjort att vi ställvis ibland har kunnat leva i en vardag mer likt den normala, sade Saarikko.

Tanus fick medhåll i sin kritik av Sannfinländarnas Minna Reijonen. Reijonen önskade att det inför kommande kriser inom regeringen skulle finnas en enskild minister som bar huvudansvaret för hanteringen av krisen.

– Jag ser det som väldigt omänskligt att en enda minister ensam skulle bära upp ansvaret. Sådan axelbredd har inte någon, svarade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).