Regeringen vill lägga 19 miljoner på mera studiehandledning – ska garantera att alla studerar vidare efter grundskolan

Lagförslaget om att förlänga studieplikten går vidare. Som en del av reformen ska elever i behov av extra stöd få mera individuell studiehandledning. För dem som börjar i nian i höst ska det bli obligatoriskt att studera vidare.

Med större satsningar på individuell studiehandledning vill regeringen se till att planerna på att förlänga läroplikten lyckas i praktiken. Regeringen reserverar 19 miljoner euro årligen för att utvidga studiehandledningen. Det meddelade undervisningsminister Li Andersson (VF) på torsdagen efter att lagförslaget om att utvidga läroplikten kom tillbaka från remissrundan.

Många aktörer, bland annat Finlands Svenska Lärarförbund, har lyft fram att syftet med lagen är bra – att höja utbildningsnivån och öka jämlikheten i utbildningen – men att det krävs satsningar på studiehandledning.

En utredning som Nationella centret för utbildningsutvärdering har gjort visar att de elever som har svårigheter med inlärningen också upplever att de skulle ha behövt mera studiehandledning. Det handlar om uppskattningsvis 10 000 elever.

Dessa elever ska inom ramen för den nya lagen få mera individuell studiehandledning. Utbildningsanordnarna blir förpliktigade att ge särskilt elever i årskurs 8-9 ytterligare stöd. Det kan handla om att hjälpa att få upp studiemotivationen eller att planera den fortsatta utbildnings- eller karriärstigen.

Det ska också finnas möjlighet att gå en förberedande utbildning efter grundskolan om man behöver mera tid för att välja vilken utbildningslinje man vill ta. Den förberedande utbildningen kan pågå ett år eller kortare beroende på individens behov.

Förpliktelsen att ordna studiehandledning förlängs också över sommarmånaderna för elever som slutat nian. Tanken är att unga som till exempel inte kommit in på någon utbildning på andra stadiet ska kunna få handledning också under sommaren.

Regeringen planerar att förlänga läroplikten så att andra stadiets utbildningar, som yrkesskolor eller gymnasier, i framtiden ska vara obligatoriska.

Nu sträcker sig läroplikten bara till att gå ut grundskolan. Li Andersson betonar att en förlängd läroplikt är väldigt viktigt både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Sysselsättningsgrader för personer som bara gått ut grundskolan är betydligt lägre än för personer med längre utbildning, och alla analyser visar att denna utveckling bara kommer att öka. Det är därför ohållbart att 15 procent av eleverna i alla årskurser aldrig avlägger en examen på andra stadiet, säger Andersson.

När coronakrisen började gick kommunerna starkt ut med att man inte vill ha ytterligare förpliktelser som skulle tära på kommunernas ekonomi och de krävde att planerna på att förlänga läroplikten skjuts upp.

Men regeringen planerar att driva igenom lagändringen med den ursprungliga tidtabellen.

– Vi har inte råd att inte göra den här reformen som bara har blivit ännu viktigare i och med coronakrisen, säger Andersson.

Andersson hänvisar till ekonomigruppen ledd av arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä som ansåg att läropliktsreformen är en viktig del av att långsiktigt stärka ekonomin efter coronakrisen.

Utbildningsreformen beräknas kosta sammanlagt 129 miljoner euro årligen. Andersson försäkrar att staten kommer att ersätta kommunerna för de kostnaderna som de utökade förpliktelserna medför.

Undervisningsministeriet går under sommaren igenom kommentarerna som kommit in under remissrundan och planen är att det korrigerade lagförslaget ska behandlas i riksdagen i höst.

Tidtabellen är stram. Planen är att redan de som börjar i nian nu i höst ska vara förpliktigade att studera vidare på en utbildning på andra stadiet nästa år.

Det innebär att den del av lagen som berör utbildningsanordnarnas förpliktelse att ordna utvidgad individuell studiehandledning bör träda i kraft redan vid årsskiftet.

Reformen implementeras stegvis så att en årskurs åt gången börjar omfattas av den nya utbildningslagen, med höstens niondeklassare som första årskull.